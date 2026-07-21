Međunarodni monetarni fond odobrio je novu tranšu finansijske pomoći Kijevu u okviru važećeg kreditnog programa, prenose RIA Novosti.

"Izvršni odbor MMF-a završio je prvu reviziju ispunjavanja uslova 48-mesečnog programa proširenog finansiranja od strane Ukrajine, čime je omogućena trenutna isplata naredne tranše u iznosu od 690 miliona američkih dolara", navodi se u saopštenju.

Ukrajina već nekoliko godina ima budžet sa rekordnim deficitom, računajući da će ga pokriti zapadnom finansijskom pomoći. Budžet za ovu godinu usvojen je sa deficitom od 1,9 biliona grivni (45 milijardi dolara), piše RT Balkan.

Kijev nastoji da rupe u budžetu nadoknadi sredstvima iz inostranstva. U međuvremenu, na Zapadu se odobravanje novih paketa pomoći donosi tek nakon dugotrajnih rasprava, dok partneri sve češće upozoravaju da Ukrajina mora intenzivnije da traži izvore za sopstveno finansiranje.

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