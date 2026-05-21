Vlada je kao razlog za odluku na sednici navela činjenicu da bezbednosna situacija u susedstvu Evropske unije i širem međunarodnom prostoru ostaje nestabilna i utiče na unutrašnju bezbednost zemalja članica.

Slovenija je uvela granične kontrole sa Hrvatskom i Mađarskom 21. oktobra 2023. godine, zbog pogoršanja bezbednosne situacije na Bliskom istoku i povećane pretnje od terorizma. Iz istih razloga, Italija je svojevremeno uvela i granične kontrole sa Slovenijom, i kao i Slovenija, kontinuirano ih produžava.

Upozoravaju na nestabilnu situaciju u svetu Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi najavio je u utorak da će Italija ponovo produžiti granične kontrole sa Slovenijom i istakao da one neće uticati na prekogranični saobraćaj i trgovinu, kao što nikada ranije nije bio slučaj.

Slovenačka vlada je takođe u utorak upozorila na nestabilnu bezbednosnu situaciju u svetu. Pored kontinuirane ruske agresije protiv Ukrajine, zemlje članice i kandidati za članstvo u EU su i dalje izložene raznim destabilizujućim aktivnostima, hibridnim pretnjama, kampanjama dezinformacija i drugim bezbednosnim rizicima, saopštila je vlada.

Takođe, vlada je istakla sukob u Iranu i šire regionalne događaje na Bliskom istoku, prekogranične aktivnosti kriminalnih organizacija, ilegalne migracione tokove i zloupotrebu transportnih i logističkih ruta, piše Indeks.hr

Bezbednosne vlasti će nastaviti pažljivo da prate potencijalne rizike i bezbednosnu situaciju u zemlji i širem regionu, kao i efekte nadzora kako bi se vratile na situaciju bez unutrašnjih kontrola u Šengenskom prostoru čim situacija to dozvoli, rekli su.

Na sednici je vlada naložila Ministarstvu spoljnih poslova da obavesti države članice EU, Evropski parlament, Savet EU i Evropsku komisiju o produženju privremenog nadzora.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.