"Sporazum je sporazum, a EU poštuje svoje obaveze. Pozdravljam sporazum koji su postigli Evropski parlament i Savet o smanjenju carina za industrijski izvoz SAD u EU. To znači da ćemo uskoro ispuniti naš deo Zajedničke izjave EU i SAD, kao što je obećano", rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi Iks.

Ona je pozvala druge nadležne da "brzo deluju i završe proces", navodeći da se zajedno može osigurati "stabilna, predvidljiva, uravnotežena i obostrano korisna transatlantska trgovina".

Pregovarači iz Evropskog parlamenta, Saveta EU i Evropske komisije postigli su kompromis nakon više od pet sati razgovora o zakonodavstvu za sprovođenje sporazuma, koji je postignut prošlog leta, prenosi briselski Politiko.

Prema tom sporazumu, EU se složila da ukine carine na američku industrijsku robu i neke poljoprivredne proizvode, dok Vašington treba da ograniči carine na većinu evropskog izvoza na 15 procenata.

EU je usporila razmatranje sporazuma nakon što je američki predsednik Donald Tramp u januaru zapretio da će aneksirati Grenland, dansku teritoriju, a zatim ponovo u februaru nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država poništio veliki deo carina koje je uveo.

"EU je još jednom pokazala da smo prilično pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obaveze", rekao je šef EU za trgovinu Maroš Šefčovič nakon što je napustio salu za pregovore.

Posle višemesečnih unutrašnjih prepirki u EU, kompromis je postignut rano jutros nakon što je Tramp, frustriran čekanjem na poteze EU, zapretio da će od 4. jula uvesti carinu od 25 odsto na evropske automobile, piše Tanjug.

Prema konačnom tekstu kompromisa, u koji je Politiko imao uvid, Evropska komisija bi, na zahtev Evropskog parlamenta ili neke zemlje članice, mogla da suspenduje trgovinski sporazum ukoliko Vašington ne smanji carine na evropske proizvode od čelika i aluminijuma do kraja 2026. godine, koje iznose i do 50 odsto.

Prema sporazumu koji je dogovoren rano jutros, Komisija će krajem ove godine izvestiti Parlament i Savet o američkim carinama na čelik, a ako utvrdi da se SAD ne pridržavaju sporazuma, procenila bi da li da suspenduje sporazum.

Pregovarači su dodali takozvanu klauzulu o prestanku važenja, prema kojoj bi sporazum istekao u decembru 2029. godine - skoro godinu dana nakon što Tramp treba da napusti Belu kuću.

Tekst, takođe, uključuje zaštitne mere koje zahtevaju od Komisije da istraži, bilo na sopstvenu inicijativu ili na zahtev tri zemlje EU, da li uvoz predstavlja ozbiljnu pretnju domaćoj industriji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.