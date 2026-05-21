Sa instalisanim kapacitetom od 1.595 MW, ova elektrana je godinama imala ključnu ulogu u grčkom sistemu proizvodnje električne energije iz uglja i spadala je među najveće termoenergetske objekte na Balkanu, piše Serbia Energy.



Zatvaranje predstavlja važnu prekretnicu u širem procesu dekarbonizacije Grčke i za državnu kompaniju Public Power Corporation (PPC). Tokom svog radnog veka, postrojenje je bilo od suštinskog značaja za industrijski razvoj i stabilno snabdevanje električnom energijom, dok su hiljade radnika u elektrani i obližnjim rudnicima lignita zavisile od njenog rada.



Istovremeno, ekološki uticaj ove elektrane bio je veoma veliki. Od uvođenja sistema trgovine emisijama Evropske unije 2005. godine, procenjuje se da je postrojenje emitovalo oko 200 miliona tona ugljen-dioksida. Samo u 2012. godini, godišnje emisije dostigle su približno 14,7 miliona tona CO2, što je ovu elektranu svrstalo među najveće zagađivače u Evropi u tom periodu.



Uprkos ekološkim izazovima, gašenje postrojenja otvara i ozbiljna ekonomska i socijalna pitanja za region Zapadne Makedonije, koji je zavisio od proizvodnje lignita. Tranzicija ka čistijim izvorima energije još uvek nije u potpunosti nadomestila gubitak radnih mesta i ekonomske aktivnosti, dok ostaje neizvesnost u pogledu budućeg finansiranja nakon isteka aktuelnog EU fonda za pravednu tranziciju.



Grad Kozani se takođe suočava sa dodatnim poteškoćama, jer je sistem daljinskog grejanja više od 30 godina bio oslonjen na Agios Dimitrios. Lokalni organi vlasti sada će morati da se oslanjaju na grejanje na naftu tokom naredne zime, dok dugoročne alternative zasnovane na gasnoj infrastrukturi još uvek nisu završene.



Zatvaranje elektrane dodatno je otvorilo debatu o budućoj strukturi grčkog elektroenergetskog sistema. Energetski stručnjaci i ekološke organizacije postavljaju pitanje da li će izgubljena proizvodnja lignita biti nadomeštena obnovljivim izvorima energije ili će veći udeo u proizvodnji električne energije preuzeti prirodni gas, što bi moglo uticati i na klimatske ciljeve i na cene električne energije u narednim godinama.



