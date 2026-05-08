Kompanija koja je nastala 1947. iz malih obućarskih radionica u srcu Evrope danas se sve više oslanja na drugačiji poslovni model, nakon što je deo proizvodnje već ranije preseljen iz Slovenije, između ostalog u Bosnu i Hercegovinu i Kinu.

U Žirima, mestu sa kojim je Alpina decenijama bila snažno povezana, deo nekadašnje imovine ovog proizvođača obuće sada je preuzeo novi vlasnik. Reč je o slovenačkoj kompaniji Mesarstvo Oblak, koja na toj lokaciji planira da širi sopstvene kapacitete, ali i da razvija dodatne poslovne i turističke sadržaje. Direktor i suvlasnik kompanije Janez Oblak potvrdio je za Delo da je prošle godine kupljeno oko 40.000 kvadratnih metara Alpinine imovine. Manji deo nekretnina, prema istim informacijama, ostao je u vlasništvu proizvođača obuće, prenosi Biznisinfo.ba.

Selidba u inostranstvo

Prodaja dela nekretnina usledila je nakon ranije odluke Alpine da deo proizvodnje preseli u inostranstvo. Među zemljama u koje je proizvodnja premeštena navode se Bosna i Hercegovina i Kina. U planu je i hotel.

Alpina već od ranije ima fabriku u Tešnju, u koju je prebačen deo proizvodnje iz zatvorenog pogona u Sloveniji.

Novi vlasnik prostora u Žirima sada planira prenamenu dela nekadašnje industrijske zone. Mesarstvo Oblak tamo namerava da uredi pogone za preradu mesa, ali i da razvija sadržaje koji izlaze izvan okvira klasične prehrambene proizvodnje. U planu su, između ostalog, hotel, restoran i kancelarijski prostori za izdavanje.

Umesto obuće, ishrana i turizam

Mesarstvo Oblak već posluje na više evropskih tržišta, uključujući Dansku, Švedsku, Nemačku, Švajcarsku, Italiju i Hrvatsku. Kompanija je u 2024. godini ostvarila 54,8 miliona evra prihoda, što je rast u odnosu na prethodnu godinu, a zapošljavala je više od sto radnika. Ova transakcija za Žiri znači i vidljivu promenu industrijskog identiteta prostora. Tamo gde se godinama vezivalo ime Alpine i proizvodnja obuće, uskoro bi se mogli razvijati prehrambeni, turistički i poslovni sadržaji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.