Time će biti ukinut bezvizni boravak od 60 dana, koji je bio dogovoren sa zemljama, među kojima su Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i veći deo Evrope, prenosi "Gardijan".

Generalni direktor odeljenja za konzularne poslove tajlandskog Ministarstva spoljnih poslova Mungkorna Pratumkeja je kazao da će turistima biti odobreno izuzeće od viza na 30 dana, kao i da će broj zemalja ili teritorija koje ispunjavaju uslove za ovo biti smanjen na 54. On nije naveo spisak zemalja koje ispunjavaju uslove za bezvizni režim od 30 dana.

Portparolka tajlandske vlade Račada Dhanadirek rekla je novinarima, obrazlažući odluku o pooštravanju viznog režima, da je Tajland od turista imao koristi, "kao što je podsticanje ekonomije, ali da je trenutna šema omogućila nekim ljudima da je iskoriste".

Česti incidenti u kojima su učestvovali turisti koji su počinili krivična dela, od krađe u prodavnicama do nepristojnog ponašanja, privukli su pažnju javnosti na internetu, a pojavila se i posebna zabrinutost zbog stranaca koji duže borave u zemlji i nezakonito vode poslovanje u turističkim destinacijama, bez odgovarajućih dozvola, piše Tanjug.

Ministar spoljnih poslova Tajlanda, Sihasak Fuangketkeov, rekao je prošle nedelje da Tajland ne pooštrava vizni režim ni zbog jedne konkretne zemlje, već zbog pojedinaca koji zloupotrebljavaju vizni sistem čineći zločine u Tajlandu.

