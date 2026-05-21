Kao rezultat toga, pritisak na cene nastavlja da raste Švajcarski sektor svinjogojstva suočava se sa ozbiljnim viškom ponude na tržištu, zbog čega vlasti i organizacije proizvođača traže načine za stabilizaciju cena svinjskog mesa.

Predloženo je jedno moguće rešenje, program vredan oko 10 miliona evra koji bi proizvođačima isplatio nadoknadu za dobrovoljno napuštanje svinjogojstva.

Švajcarske klanice obrađuju između 47.000 i 48.000 tovih svinja nedeljno, dok tržište može da apsorbuje najviše oko 44.000 životinja, prema podacima koje je objavio portal Nau.ch.

Višak zbog boljih proizvodnih rezultata

Zanimljivo je da uzrok viška proizvodnje nije povećanje broja svinja, već sve bolji proizvodni rezultati na farmama. Stručnjaci kažu da su genetski napredak, bolje zdravlje životinja i efikasnija proizvodnja doveli do većeg broja prasadi po krmači i boljeg iskorišćenja hrane u tovu.

Andreas Bernhard, predsednik udruženja Suisseporc, ističe da manje farme uglavnom nestaju sa tržišta, dok velike i profesionalno vođene farme nastavljaju da ulažu i povećavaju proizvodnju na duži rok. Da bi se smanjio višak svinja na tržištu, razmatra se model sličan onom koji je već primenjen u Belgiji.

Farmeri koji bi prihvatili državnu nadoknadu morali bi trajno da se odreknu uzgoja svinja na period od 25 godina. Pored toga, izgradnja novih svinjskih objekata bila bi zabranjena u narednih deset godina. Program bi se finansirao iz fonda Proviande, organizacije koja okuplja švajcarski sektor mesa.

Prema procenama udruženja Suisseporc, jednokratna investicija od oko 10 miliona evra mogla bi generisati dodatnih 100 miliona švajcarskih franaka prihoda na duži rok, pod uslovom da smanjenje proizvodnje dovede do stabilizacije i povećanja cena svinjskog mesa.

Podeljene reakcije unutar industrije Međutim, predlog izaziva podeljene reakcije unutar same industrije, piše hrvatski Agroklub.

Deo proizvođača smatra da model još nije dovoljno razvijen i zahteva jasnija pravila i detaljnije proračune.

S druge strane, mnogi upozoravaju da su neophodne brze mere kako bi se tržište prilagodilo stvarnoj potražnji i sprečio dalji pad profitabilnosti u sektoru svinjogojstva.

