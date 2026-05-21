Poslednjih godina postale su pravi globalni trend koji prate milioni ljudi na društvenim mrežama. Sve više ljudi bira jednostavniji način života, manju kvadraturu i kreativna rešenja koja transformišu stare i zapuštene prostore u funkcionalne domove.

Renoviranje "uradi sam" steklo je posebnu popularnost, pokazujući kako se garaže, šupe ili čak kontejneri mogu renovirati uz malo mašte i mnogo truda.

Upravo takvi projekti inspirišu hiljade korisnika interneta jer dokazuju da luksuz ne znači nužno ogromnu kuću i visoke troškove. Jedna od osoba koja je privukla veliku pažnju javnosti je Pamela Tiner, kreatorka TikToka.

Na svom profilu obično deli sadržaj vezan za baštovanstvo, recepte i pripremu zimnice, ali poslednjih godina sve češće objavljuje i transformacije enterijera koje prati ogroman broj ljudi. Garaža je postala dom. Pamela i njen partner odlučili su da se zajedno sa njenim roditeljima upuste u veliki porodični projekat.

Kupili su veliko imanje sa nekoliko zgrada koje su bile u prilično lošem stanju, uključujući glavnu kuću i odvojenu garažu. Iako su imali veliku viziju, priznala je da su i sami bili pomalo šokirani idejom u koju su se upuštali. U jednom od videa, uz smeh je rekla: „Ljudi, mislim da smo potpuno poludeli“, najavljujući početak cele avanture.

Međutim, najviše pažnje privukla je prenamena garaže, koju su odlučili da pretvore u mali dom za njene roditelje. Upravo je taj deo projekta postao viralan i sakupio milione pregleda na TikToku. Sve su uradili sami. Prva faza renoviranja završena je sa budžetom manjim od 35.000 dolara, odnosno oko 30.000 evra.

Pamela je u svojim videima detaljno pokazala kako su uspeli da uštede novac na skoro svakom koraku. Najveća ušteda bila je činjenica da su skoro sve poslove uradili sami. Od postavljanja zidova do sklapanja kuhinje, mnogo posla su naučili usput, bez ikakvog prethodnog iskustva u građevinarstvu ili renoviranju.

Pamela je objasnila da su mnogo naučile gledajući video zapise na Jutjubu i prateći ljude koji imaju iskustva sa adaptacijama. Pored toga, trudile su se da maksimalno iskoriste polovne stvari i stare komade nameštaja koje su pronašle ili kupile po veoma razumnim cenama. Polovni komadi su siguran pogodak Neki od predmeta su pronađeni na samom imanju.

Među njima je bila stara vitrina koju su ugradile u kuhinju, kao i razno posuđe i alati koje su odlučile da zadrže i renoviraju. Mnogo komada nameštaja su nabavile preko onlajn oglasa.

Na primer, pronašle su samostojeću kadu na Marketplejsu po izuzetno niskoj ceni, a Pamelina majka se pobrinula za renoviranje.

Posebno su ponosne na spiralne stepenice koje vode do galerije. Kupile su ih polovne za samo 200 dolara, očistile rđu, prilagodile prostoru i prefarbale. Pamela kaže da su stepenice sada jedan od najlepših detalja u kući. Snalažljivost koja je oduševila mreže Umesto klasičnih garažnih vrata, odlučile su da ugrade velike prozore.

Naišli su na njih sasvim slučajno kada su pronašli prozore rađene po meri u firmi koje niko nikada nije preuzeo. Kupili su ih po znatno nižoj ceni, a zatim su otvore prilagodili njihovim dimenzijama. Sličnu kreativnost pokazali su i prilikom izgradnje kuhinje, piše Dnevno.hr

Na sajmu su kupili polovne kuhinjske ormariće u različitim bojama i stilovima, a Pamelinin otac ih je prefarbao kako bi izgledali skladno i funkcionalno. Umesto da postavlja pločice, Pamela je sama ofarbala pod koristeći šablon.

