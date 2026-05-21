Ko ima pravo na besplatan banjski oporavak o trošku grada?

Da bi ostvarili pravo na sedmodnevni banjski odmor o trošku gradskog budžeta, penzioneri moraju da ispune dva osnovna uslova:



Mesečna primanja: Ukupan iznos penzije ne sme da prelazi 60.000 dinara.



Prethodno korišćenje: Pravo na učešće imaju oni sugrađani koji besplatan banjski oporavak nisu koristili tokom prethodnih pet godina.



Ovaj uslov od pet godina uveden je kako bi se omogućilo što većem broju ljudi da dođe na red za ovu vrstu zdravstvene pomoći.

Rok za prijavu je veoma kratak – pripremite dokumentaciju

Penzioneri koji ispunjavaju navedene uslove treba da se pripreme za podnošenje zahteva jer konkurs traje svega pet dana. Prijave će se primati u periodu od 25. do 29. maja 2026. godine.



Za prikupljanje i obradu dokumentacije zadužena je Komisija za banje Udruženja penzionera grada Novog Sada (UPGNS). Važno je napomenuti da se ovaj program realizuje na osnovu posebnog protokola o saradnji sa Udruženjem koji datira još iz 2016. godine, a namenjen je isključivo onima sa najnižim primanjima, piše Blic.

Gde penzioneri najčešće idu i šta dobijaju?

Korisnici koji dobiju besplatan boravak u banji o tome će biti obavešteni pismenim putem na kućnu adresu, uz informaciju o terminu polaska i samom lečilištu. Iako imaju pravo da na zahtevu izraze želju gde bi voleli da provedu odmor, najpopularnije destinacije su:



- Kanjiža;



- Banja Junaković;



- Termal Vrdnik;



- Sokobanja.



Ovaj vid oporavka preko Grada Novog Sada razlikuje se od onog koji finansira Fond PIO. Dok Fond PIO ove godine finansira oporavak od 10 dana za one čija penzija ne prelazi 50.683 dinara, Grad Novi Sad omogućava sedmodnevni boravak za one sa primanjima do 60.000 dinara. Na ovaj način, znatno veći krug penzionera dobija priliku za neophodnu rehabilitaciju.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.