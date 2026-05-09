Seničić je rekao da se kao pokazatelj povećane gužve smatra nekoliko kolona sa više automobila, kada dolazi do usporenog protoka saobraćaja.

"Čim se tu napravi kolona, dakle te dve, tri kolone sa po pet, šest ili deset automobila, to se već smatra velikom gužvom i smanjenim protokom na graničnim prelazima i od tog momenta suspenduje se sistem EES, dakle neće se koristiti", kazao je Seničić za RTS.

Naglašava i da ta odluka ne može da bude usmerena na nacionalnoj osnovi, važiće za sve one koji se u tom trenutku nađu na granici, a da su među 59 zemalja koje treba da se registruju u EES sistemu.

Podseća da prilikom prvog ulaska u zemlju provera traje nešto duže, jer EES sistem podrazumeva dodatne kontrole prilikom ulaska u zemlje Evropske unije, uključujući očitavanje pasoša, uzimanje otisaka četiri prsta, biometrijsko fotografisanje putnika.

"Dakle, nije ustanovljena neka standardna procedura iako je ona dosta jasna od strane Evropske komisije. Međutim, same carinske službe vrlo često postupaju po nekom svom nahođenju i ponavljaju tu proceduru svaki put", naveo je Seničić.

Dodao je da se očekuju gužve tokom leta bez obzira na suspendovanje sistema, ali da je ključna novina otvaranje većeg broja saobraćajnih traka na graničnim prelazima, posebno za turističke autobuse.

Postoji mogućnost da turističke agencije dobiju i poseban režim prolaska autobusa kako bi putovanja bila efikasnija.

