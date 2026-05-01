Nastalo je sedamdesetih godina 20. veka pregrađivanjem Reškog potoka, koji je ranije bio prirodni vodotok.

Pre nego što je jezero nastalo, u tom području su postojala tri mlina i jedna pilana, koji su za rad koristili snagu vode. Ovi objekti bili su poznati kao Gornji, Srednji i Donji mlin. Nakon izgradnje brane i formiranja jezera, mlinovi su prestali sa radom, a danas su ostali samo njihovi kameni ostaci i delovi temelja uz obalu.

Oni služe kao podsetnik na nekadašnji način korišćenja područja. Jezero ima površinu od oko 20 hektara, i jezero nema konstantan nivo vode, jer zavisi od padavina, podzemnih voda i sezonskih potoka koji se u njega ulivaju. Kao rezultat toga, nivo vode može značajno opadati tokom godine, a tokom sušnih perioda, deo jezera može gotovo potpuno da presuši.

Jezero je okruženo gustom šumom, a područje izgleda izolovano, kao da je u zagrljaju prirode, koja pristup dozvoljava samo odabranima. Gornji deo jezera ima status šumskog rezervata i u njemu se ne obavljaju nikakve ekonomske aktivnosti poput seče šuma ili građevinarstva.

Ovaj deo je poznat kao stanište raznih vrsta riba, ptica i sisara. Donji deo jezera se koristi za rekreaciju, uglavnom za sportski ribolov iz čamca. Drveni osmatračnici su postavljeni na nekoliko mesta duž obale, sa kojih se pruža pogled na jezero i okolnu šumu. Pomenute lokacije su idealne za posmatranje ptica.

Oko jezera se razvio stabilan šumski ekosistem, dom brojnim životinjskim vrstama, uključujući i životinje koje se retko viđaju. Šetnja oko Reškog jezera će vam najverovatnije doneti susret sa srnom, jelenom i divljom svinjom. Kreću se šumskim stazama i često dolaze do vode, posebno u sušnijim periodima.

U dubljim i manje pristupačnim delovima šume žive i lisice, kune i jazavci, koji su aktivni uglavnom noću. Područje je poznato i po prisustvu medveda, koji naseljavaju šire šumske komplekse Kočevske. Iako se retko viđaju u blizini samog jezera, povremeno se kreću ovim područjem u potrazi za hranom. Stoga se posetiocima preporučuje kretanje obeleženim stazama.

Jedna od najvažnijih prirodnih karakteristika ovog područja je prisustvo orla belorepana. Ova vrsta se gnezdi u šumama oko jezera i koristi ga kao izvor hrane. Raspon krila odraslog orla može dostići i do 2,5 metra, a lovi uglavnom ribu i manje životinje u blizini vode.

Zbog osetljivosti na ljudsko prisustvo, deo staza oko jezera je posebno organizovan kako ne bi remetili njegovo gnežđenje. Oko jezera se nalazi Orlova staza, edukativna planinarska ruta koja je postavljena 2017. godine. Posebnost Reškog jezera je njegova promenljivost tokom godine. Količina vode zavisi od prirodnih uslova, pa se izgled jezera stalno menja, piše Putni kofer.

U jednom delu godine može izgledati kao klasično šumsko jezero, dok u drugom može imati veoma nizak vodostaj ili gotovo suvo korito. Zato mudro isplanirajte svoju posetu ovom izletničkom mestu, u zavisnosti od toga šta preferirate, ali smo uvereni da teško da ćete biti razočarani ni u jednom scenariju.

