Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) za februar 2026. godine bilo je 1.661.829 penzionera, a prosečna penzija u Srbiji je iznosila 56.847 dinara.

Podaci dalje nalažu da je vojnu penziju primio 31.071 penzioner, i da je ta penzija iznosila tačno 115.159 dinara u proseku.

Svi naši vojnici takođe imaju pravo na beneficirani radni staž te u penziju mogu najranije sa 53 godine i uz to da imaju i do 20 odsto veća primanja od običnih penzionera.

- MUP, MSP, BIA, VBA, VOA, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Poreska policija, Vojska Srbije: sa navršenih 55 godina života i 25 godina staža osiguranja od čega 15 godina efektivno provedenih na radnim mestima na kojima se staža osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- pripadnici specijalnih jedinica BIA, VBA i VOA: 53 godine života i 20 godina efektivno provedenih na određenim specifičnim poslovima u specijalnoj jedinici;

- podoficir i oficir u Vojsci Srbije: 53 godine života i 40 godina penzijskog staža;

- pukovnik u Vojsci Srbije: 54 godine života i 40 godina penzijskog staža;

- ostali policijski službenici: 60 godina života i 25 godina rada od čega 15 godina efektivno preovedenih na radnim mestima na kojima se staža osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Podsetimo, penzije su povećane svim penzionerima u Srbiji na kraju 2025. godine za 12,2 odsto. Sa tim povećanjem prosečna penzija je bila za oko 6.000 dinara veća i umesto dotadašnjih 50.662 dinara sada iznosi 56.847 dinara, piše B92.

Pre ovog povećanja, prosečna vojna penzija je iznosila 102.678 dinara.

Prema istom izveštaju Fonda PIO, bivših profesionalnih vojnih lica u centralnoj Srbiji ima 26.214 i njihova penzija je u proseku iznosila 116.333 dinara, u Vojvodini ih je 4.800 sa 109.077 dinara, a na KiM 57 sa 87.541 dinara.

Kako se utvrđuje visina vojne penzije

Kako navodi Fond PIO, osiguraniku koji ispunjava uslove za sticanje prava na starosnu penziju pod navedenim, posebnim uslovima, starosna penzija se obračunava na osnovu zarada, osnovica osiguranja, kao i ugovorenih naknada ostvarenih od 1. januara 1996. godine.

Iznos ovako obračunate penzije uvećava se za 20 odsto i predstavlja ukupan iznos penzije za ovu kategoriju osiguranika. Na ovo uvećanje nemaju pravo sudije raspoređene u Posebno odeljenje i Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu i Apelacionog suda u Beogradu, kao ni Tužilac za organizovani kriminal, njegovi zamenici, Tužilac za ratne zločine i njegovi zamenici.

Ovako utvrđen iznos penzije ne može biti viši od zakonom propisanog maksimalnog iznosa penzije.

Obračun penzije prema zaradama, osnovicama osiguranja i ugovorenim naknadama ostvarenim od 1. januara 1996. godine primenjuje se i na druge zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i pripadnike Bezbednosno-informativne agencije, Vojnobezbednosne i Vojnoobaveštajne agencije, pod uslovom da imaju najmanje 20 godina staža osiguranja u tim organima. Oni nemaju pravo na uvećanje penzije od 20 odsto.

Pravo na ovakav obračun, uz uvećanje penzije od 20 odsto, imaju i osiguranici zaposleni u navedenim organima koji rade na poslovima sa beneficiranim stažom, ukoliko ostvare pravo na invalidsku penziju zbog invalidnosti nastale tokom rada na tim poslovima, i ako imaju potreban staž osiguranja:

- jednu godinu, ako je invalidnost nastala pre 20. godine života,

- dve godine, ako je nastala pre 25. godine,

- tri godine, ako je nastala pre 30. godine,

- odnosno pet godina, ako je invalidnost nastala kasnije.

