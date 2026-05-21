Kompanija, poznata po razvoju četbota Čet Dži-Pi-Ti (ChatGPT), mogla bi da izađe na američku berzu već u septembru, a prema poslednjim procenama njena vrednost iznosi oko 852 milijarde dolara.

OpenAI sarađuje sa investicionim bankama Goldman saks i Morgan stenli na pripremi prospekta za IPO, koji bi uskoro trebalo da bude dostavljen američkim regulatorima.

Rojters podseća da su planovi za izlazak na berzu usledili nakon što je OpenAI osujetio tužbu američkog milijardera Ilona Maska, u trenutku kada se očekuje i podnošenje dokumentacije za IPO kompanije Spejseks.

Kompanija koju vodi Sem Altman mogla bi izlaskom na berzu da dostigne tržišnu vrednost od čak jednog biliona dolara i prikupi najmanje 60 milijardi dolara kapitala.

OpenAI je ranije ove godine prikupio 122 milijarde dolara finansiranja, što se smatra najvećom investicionom rundom u istoriji Silicijumske doline.

Kompanija je saopštila da Čet Dži-Pi-Ti ima više od 900 miliona aktivnih korisnika nedeljno i više od 50 miliona pretplatnika među potrošačima, dok se na tržištu bori sa sve većom konkurencijom kompanija kao što su Gugl i Antropik.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.