Trešnje su ovih dana izazvale interesovanje mnogih Hrvata, najviše zbog svoje cene.

Dakle, trešnje su ove godine postale pravi luksuz, s obzirom na to da kilogram ovog voća košta i do 20 evra! ​​Dok neki tvrde da visoke cene više nisu iznenađujuće s obzirom na stalni rast cena hrane, drugi smatraju da je situacija otišla predaleko.

Zagrepčanka, koja se trenutno nalazi u Italiji, tačnije u Bariju, ostala je šokirana zbog razlike u ceni trešanja.

"Otišla sam u obližnju prodavnicu i videla da se kilogram trešanja prodaje za pet evra. Upravo sam se setila Hrvatske i Zagreba i tih smešnih 20 evra, tako da nas tamo stvarno pljačkaju", rekla je ona.

Jeftinije nego u Hrvatskoj

Dodala je da su, po njenom iskustvu, cene hrane u ovom delu Italije mnogo niže nego u Hrvatskoj, posebno kada je u pitanju voće i povrće, piše Dnevno.hr

"Mnogo toga se ovde uzgaja i u mnogim oblastima postoje polja gde su zasađene trešnje, kajsije, breskve i smokve", kazala je ona.

