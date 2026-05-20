Analiza obuhvata klanice i stočne pijace u više delova zemlje, gde su ponuda, tražnja i otkupni uslovi značajno uticali na formiranje cena.

Najveći skok zabeležen je kod teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma u timočkom regionu, gde je otkupna cena dostigla čak 1.000 dinara po kilogramu. To predstavlja, prema dostupnim podacima, najviši nivo otkupne cene ove kategorije od kada se prati tržište stočarskih proizvoda. Ovakav rast ukazuje na snažnu potražnju i ograničenu ponudu u ovom segmentu.

U drugim regionima cene teladi bile su nešto niže, ali i dalje visoke, pa su se kretale uglavnom od 800 do 900 din/kg. Kod tovne junadi i bikova SM rase takođe su zabeležene razlike po područjima - u pojedinim klanicama dominirala je cena oko 480 din/kg, dok su u drugim regionima vrednosti išle od 410 do 500 din/kg, u zavisnosti od mase grla, ponude i lokalne potražnje.

Krave za klanje SM rase u većini regiona beležile su niže otkupne cene, koje su se kretale uglavnom između 240 i 300 din/kg. U pojedinim područjima zabeležene su stabilne cene bez većih oscilacija, dok je na nekim lokacijama primećen blagi pad u odnosu na prethodni period.

Tovne kategorije bikova pokazale su umeren rast u određenim regionima, ali bez izrazitih skokova kao kod teladi, navodi se u izveštaju STIPS-a.

Na tržištu svinja situacija je znatno dinamičnija i neujednačena. Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma beležila su različite trendove - u nekim regionima došlo je do rasta cena i one su dostizale 380 do 400 din/kg, dok su u drugim područjima zabeleženi padovi i niži nivoi otkupnih cena, što ukazuje na izraženu regionalnu razliku u potražnji.

Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma uglavnom su se otkupljivale po cenama od 140 do 160 din/kg, uz pojedine padove, posebno u srednjebanatskom i sremskom regionu, kao i u Beogradu i okolnim mestima, gde je zabeležen slabiji otkup u odnosu na prethodni period.

U nekim klanicama dominirala je cena od oko 145 do 150 din/kg. Krmače za klanje zadržale su relativno niske vrednosti, najčešće oko 120 din/kg, uz stabilnu ili slabiju tražnju.

Na tržištu ovaca i jagnjadi takođe su zabeležene značajne razlike. U pojedinim klanicama i na pijacama jagnjad su dostizala cenu od oko 450 do 510 din/kg, u zavisnosti od regiona i kvaliteta ponude. U nekim mestima došlo je do rasta otkupnih cena, dok su u drugim regionima zabeleženi padovi.

Ovce su se otkupljivale po cenama od oko 200 do 210 din/kg, dok su jarad i ostale kategorije ovaca imale stabilnu ili prosečnu potražnju. Na pojedinim pijacama u Leskovcu i Kraljevu ponuda jagnjadi bila je prosečna, dok je ponuda jaradi i ovaca bila slabija, što je takođe uticalo na formiranje cena.

Posebno se ističe da su u Kraljevu i pojedinim lokalnim pijacama zabeležene i više cene priplodnih ovnova, gde su dostizale i oko 34.000 dinara po grlu, što ukazuje na interesovanje za kvalitetniji priplodni materijal.

U celini posmatrano, tržište stoke u Srbiji i dalje karakterišu izražene regionalne razlike i nestabilnost. Dok pojedine kategorije, poput teladi, beleže istorijske maksimume, druge poput svinja i ovaca pokazuju oscilacije u zavisnosti od ponude, tražnje i lokalnih uslova otkupa.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.