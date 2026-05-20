U saopštenju nisu navedena imena kompanija ili sektora koji su pogođeni, preneo je Rojters.



Ministarstvo je opisalo odluku o zatvaranju kompanija kao prvu takvu akciju preduzetu u okviru novog mehanizma za identifikaciju, kako se navodi, "visokorizičnih, zlonamernih operacija".



Kirgistan je pod lupom EU zbog navodnog pomaganja Rusiji da izbegne sankcije uvedene zbog rata u Ukrajini, što je dovelo do kaznenih mera Brisela prema kirgistanskim bankama i kompanijama za kriptovalute.



EU je zabranila izvoz određenih proizvoda u Kirgistan kao deo svog 20. paketa sankcija prema Rusiji u aprilu, navodeći da postoji rizik da roba izvezena u tu centralnoazijsku zemlju na kraju stigne do Rusije.



Kirgistan je saopštio da poštuje međunarodno pravo, kaoi i da deluje u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.