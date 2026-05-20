"Situacija na tržištu je izuzetno napeta zbog zatvaranja Ormuskog moreuza. Stoga, kako bi se osiguralo snabdevanje tržišta energentima, čak i one zemlje koje su uvele sankcije na našu naftu sada zahtevaju i produžavaju ukidanje sankcionih ograničenja. A danas, kao što znate, i Velika Britanija je objavila da je spremna da kupuje naftne derivate napravljene od ruske nafte", rekao je Novak novinarima tokom posete ruske delegacije Kini, prenosi TASS.



Kako je dodao ruski zvaničnik, do ovih promena dolazi zato što je "jasno da globalna tržišta ne mogu da se snađu bez ruske nafte i naftnih derivata", piše Blic.



Vlada Velike Britanije odlučila je da ublaži stroge sankcije na rusku naftu koja se prerađuje u dizel i mlazno gorivo u trećim zemljama zbog rasta cena, a ta odluka danas stupa na snagu.



Takođe, ukinute su i neke sankcije koje se odnose na transport ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG).



