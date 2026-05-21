Sa ukupnim projektovanim obimom, koji premašuje 14 milijardi evra, Kina je postala ne samo najveći pojedinačni investitor u zemlji, već je krajem 2024. godine pretekla Nemačku i postala najznačajniji spoljnotrgovinski partner Srbije.

Danas, izvoz Srbije u Kinu uvećan je 330 fabrika, a ovde posluje 37 kineskih fabrika.

Vučić pred put u Kinu: Očekujemo više od 30 sporazuma i investicije od milijardu evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će tokom predstojeće posete Kini, od 24. do 29. maja, razgovarati sa predstavnicima oko 20 kineskih kompanija i da očekuje potpisivanje više od 30 sporazuma u različitim oblastima. Kako je naveo, Srbija bi mogla da obezbedi i nove investicije vredne oko milijardu evra.

Vučić je istakao da je to verovatno najvažnija poseta Kini do sada i da očekuje značajne rezultate u razgovorima sa kineskim predsednikom Si Đipingom, posebno u oblastima veštačke inteligencije, robotike i novih tehnologija.

On je najavio i da bi krajem juna ili početkom jula u Šapcu trebalo da bude otvorena fabrika robota sa više od 200 zaposlenih.

Komentarišući odnose velikih sila sa Kinom i nedavne posete američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina Pekingu, Vučić je ocenio da Kina postaje "gravitacioni centar i faktor stabilnosti u svetu", dodajući da rastući značaj Kine potvrđuje i formiranje novih zajedničkih komisija između Pekinga i Vašingtona.

Od sirovina do lidera u izvozu

Poseban zamah u ekonomskim odnosima desio se 2016. godine preuzimanjem Železare Smederevo od strane HBIS-a, a produbljen je ulaskom kompanije „Zijin Mining“ u RTB Bor 2018. godine. Danas su ove kompanije među pet najvećih izvoznika iz Srbije.

Trenutne kineske direktne investicije premašile su 7,2 milijarde evra, sa posebnim fokusom na rudarstvo, metalurgiju i automobilsku industriju, poput fabrike guma „Linglong“ u Zrenjaninu i investicija kompanije „Minth“ u Loznici i Šapcu.

Izvoz robe u Kinu je u periodu januar - jun 2025. iznosio 1,06 milijardi, a uvoz 3,26 milijardi dolara.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 32,6 odsto, pokazuju podaci PKS.

Vodeći izvozni proizvodi Srbije u Kinu bili su: rude bakra i koncentrati, zatim katode i sekcije katoda od rafinisanog bakra, drvo bukve obrađeno po dužini, ugljenik, listovi za furniranje, kao i ostalo drvo.Podaci PKS pokazuju da su vodeći uvozni proizvodi Srbije iz Kine nerazvrstana roba po CT - roba na skladištenju i roba u slobodnoj zoni, zatim delovi za mašine, pametni telefoni "smartphones", uređaji za klimatizaciju prozorski i zidni- split sistemi, kao i portabl mašine za AOP mase do 10 kilograma.

Najveći potencijali za izvoz na kinesko tržište procenjuje se da su prehrambeni proizvodi i sastojci i sirovine potrebne za prehrambenu industriju.

Proizvodi za koje se smatra da imaju perspektivu na tržištu Kine su: meso i mesne prerađevine, zdrava hrana i pogodna za brzu pripremu, poput različitih musli mešavina i slično, hrana za kućne ljubimce, sastojci za pekarsku industriju, ali i mleko, mlečni proizvodi .

Potencijali za saradnju postoje i u oblasti infrastrukture, energetike, visokih tehnologija, eksploatacije rudnih bogatstava, kao i u ulaganju u proizvodne kapacitete radi plasmana na treća tržišta.

Sporazum o slobodnoj trgovini: Šansa za srpske proizvode

Nova era odnosa zapečaćena je Sporazumom o slobodnoj trgovini (FTA), koji je stupio na snagu 1. jula 2024. godine. Ovaj sporazum obuhvata preko 10.000 izvoznih artikala iz Srbije, a planirano je da do 2028. godine carine za veliki broj proizvoda, uključujući vino, med i sušeno voće, budu potpuno ukinute.

Kao konkretan rezultat ovog sporazuma, krajem marta 2026. godine ispraćen je prvi voz sa srpskim proizvodima (bakar, čelik, drvo) iz intermodalnog terminala u Batajnici direktno ka kineskoj provinciji Hebei. Procenjuje se da će ovaj vid transporta, koji traje oko 20 dana, učiniti srpsku robu znatno konkurentnijom na tom ogromnom tržištu.

Infrastrukturni bum

Od 2009. godine, dve zemlje su potpisale sporazume vredne više od 10 milijardi dolara, prvenstveno usmerenih na modernizaciju saobraćajne mreže.

Udeo duga: Od ukupnog javnog duga Srbije koji iznosi 40,5 milijardi dolara (januar 2025), kineski krediti čine 3,2 milijarde ili oko osam odsto.

Novi projekti: U maju 2026. potpisan je ugovor za brzu saobraćajnicu "Vožd Karađorđe" vredan 1,3 milijarde evra, gde je kineski „Shandong“ pristao na finansiranje od 300 miliona evra kako bi radovi krenuli odmah.

Izvoznici koji "nose" privredu

U PKS podsećaju i da su najvažniji međudržavni sporazumi dve zemlje: Zajednička izjava Srbije i Kine o uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva, potpisana 18. juna 2016. i Zajednička izjava o produbljivanju strateškog partnerstva, potpisana 26. avgusta 2013.

Takođe, Okvirni sporazum o privredno-tehničkoj saradnji između vlada potpisan 20. avgusta 2009, Sporazum između Srbije i Kine o o naučnoj i tehnološkoj saradnji iz 2008. zatim Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu iz 1997. kao i i Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine potpisan 17. oktobra 2023. a koji stupio je na snagu 1. jula 2024.

Srbija pridaje veliki značaj saradnji sa NR Kinom u okviru mehanizma saradnje između Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, kao i kroz inicijativu "Pojas i put".

Digitalni i bezbednosni obim: Više od ekonomije

Saradnja se duboko integrisala u digitalni ekosistem Srbije kroz koncept "Digitalnog puta svile".

Huawei i telekomunikacije: Ova kompanija je ključni dobavljač za Telekom Srbija, a podržala je i razvoj Državnog data centra u Kragujevcu.

Pametni gradovi: U više od 40 opština instalirano je oko 8.000 kamera kineskih proizvođača (Dahua i Hikvision) u okviru projekata unapređenja bezbednosti i upravljanja saobraćajem.

Vojna tehnika: Srbija je postala prva zemlja u Evropi koja koristi kineske naoružane dronove (CH-92A i CH-95) i raketne sisteme FK-3, piše Blic Biznis.

Sledeća faza: Ekspo 2027 i visoka tehnologija

Sledeći veliki projekat, koji će Kina da podrži jeste Ekspo 2027, gde će ta zemlja biti jedan od ključnih partnera. Razgovara se o uvođenju autonomnih električnih vazdušnih taksija kompanije

"Ehang", a najavljeno je i da gigantske mašine "krtice" iz Kine stižu u septembru 2026. kako bi započele kopanje beogradskog metroa.

