Govoreći na zajedničkoj konferenciji za medije sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, Putin je naveo da dve zemlje "aktivno sarađuju u energetskoj sferi".

Ruski šef države izjavio je da će Moskva obezbediti "neprekidno snabdevanje" različitim vrstama goriva, uključujući naftu, prirodni gas i ugalj.

Putin je dodao da Rosatom uspešno posluje u Kini, kao i da će reaktori ruskog dizajna, koji su trenutno u izgradnji, u velikoj meri doprineti kineskoj ekonomiji, snabdevajući preduzeća i domaćinstva jeftinom i čistom energijom.

"Rusko-kineski odnosi dostigli su fantastičan nivo"

Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je uoči posete Kini da su odnosi Moskve i Pekinga dostigli fantastičan nivo i da predstavljaju strateško partnerstvo zasnovano na poverenju, ravnopravnosti i zajedničkom zalaganju za globalnu stabilnost, mir i multipolarni svet, piše B92.

"Redovne međusobne posete i održavanje rusko-kineskih pregovora na najvišem nivou su važan, neodvojivi deo naših zajedničkih napora da razvijemo čitav spektar odnosa između dve zemlje, otključamo njihov zaista neograničen potencijal", rekao je Putin, prenosi portal Sputnjiki.rs.

On je podsetio da su pre 25 godina Rusija i Kina potpisale Sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, čime je udaren čvrst temelj uspostavljanju istinski strateške saradnje i sveobuhvatnog partnerstva na korist naših država i naroda.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.