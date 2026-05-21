Autori studije došli su do tog zaključka na osnovu proučavanja krava kojima su prikazivali video snimke i pratili njihove reakcije, piše Špigel.

Prepoznavanje drugih živih bića je takođe centralni mehanizam kod životinja, naveli su istraživači sa Univerziteta u Turu u Francuskoj.

Za svoju studiju, autori su prikupili podatke o 32 krave holštajnske rase, jedne od najvažnijih mlečnih rasa na svetu.

Životinjama su najpre istovremeno prikazali dva video snimka sa prigušenim zvukom, jedan sa poznatim i jedan sa nepoznatim muškim licem. Odmah nakon toga, ponovo su prikazali video snimke pojedinačno, ovog puta sa zvukom, i to jednom sa zvukom koji odgovara prikazanoj osobi, i jednom sa drugom osobom.

Zvuk je bio malo nesinhronizovan, tako da krave nisu mogle da upare pokrete usana sa govorom. Istraživači su zatim merili koliko dugo su krave gledale svaki video. Takođe su merili otkucaje srca životinja dok su gledale video snimke i pokazalo se da kada su krave gledale video bez zvuka, znatno duže su posmatrale nepoznato lice nego poznato.

Prema istraživačima, ovo sugeriše da su u stanju da razlikuju poznate i nepoznate ljude isključivo na osnovu video snimaka njihovih lica.

Kada je video snimak kombinovan sa zvukom, životinje su provodile više vremena gledajući u video ako je glas odgovarao licu, zbog čega su naučnici zaključili da krave mogu da povežu poznate i nepoznate glasove sa odgovarajućim licem. Otkucaji srca, koji su trebali da pokažu da li su krave emocionalno reagovale tokom eksperimenta, ostali su nepromenjeni sve vreme.

Autori studije naveli su da video i audio snimak ne predstavljaju potpunu interakciju sa čovekom, piše Tanjug.

Rezultati, ipak, ukazuju na to da krave mogu da razlikuju poznate i nepoznate ljude čak i na videu, kao i da mogu da identifikuju ljude na osnovu lica i glasa.

Tim istraživača, ipak, je naglasio da su potrebna dalja istraživanja. Bolje razumevanje načina na koji krave percipiraju i razlikuju ljude moglo bi da doprinese razvoju stočarskih praksi koje snažnije uključuju interakcije između ljudi i životinja, preneo je Špigel.

