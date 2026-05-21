"Nećemo obraćati pažnju na spekulacije koje se šire unaokolo, već treba polaziti od komentara zvaničnih predstavnika koji imaju ovlašćenje da vode pregovore", rekla Zaharova na pitanje da li Rusija vodi pregovore sa drugim partnerima u vezi sa NIS-om, izuzev mađarskog MOL-a i kakav je stav Moskve prema potencijalnim privatnim kupcima ruskog udela u toj kompaniji, prenosi Sputnik Srbija.

Zaharova je rekla da NIS nastavlja normalno da funkcioniše i obezbeđuje građane i privredu Srbije neophodnim energentima.

"Pregovori oko Naftne industrije Srbije s naše strane vode se pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, uz učešće grupe Gasprom, uz oslanjanje na rusko-srpski međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nafte i gasa. On je potpisan 2008. godine. Zato bih predložila da sačekamo zvaničan komentar od učesnika pregovaračkog procesa", rekla je ruska zvaničnica.

Pojedini mediji su objavili prethodnih dana da su za kupovinu ruskog udela u NIS-u zainteresovani privrednici među kojma su, kako navode, Ranko Mimović i Bogoljub Karić.

Licenca za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u ističe 22. maja, a srpska naftna kompanija ima odobrenje američkog OFAC-a za rad do 16. juna. OFAC je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva, piše Tanjug.

U toku su pregovori između Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazum sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS).

