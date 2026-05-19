Iako se godinama u atlasima, internet mapama i dokumentarcima isticalo da se na tom mestu dodiruju četiri zemlje: Bocvana, Zambija, Namibija i Zimbabve, stvarnost je donekle drugačija - ali ne manje zanimljiva.

Koliko god se govori o "kvadritački" ili "kvadritački", stručnjaci za međunarodne granice se ne nađu iznenada u Kazunguli.

U stvari, govorimo o dve veoma bliske trojne granice, udaljene samo malo pešačke udaljenosti, 100 do 150 metara: jednoj između Bocvane, Zambije i Namibije, a drugoj između Bocvane, Zambije i Zimbabvea.

Iz vazduha je istina da možete videti sve četiri države odjednom, tako da je mesto i dalje atraktivno iako ne možete stajati u sve četiri države odjednom. I dok Namibija i Zimbabve ne dolaze u direktan kontakt, Bocvana i Zambija dele granicu na reci Zambezi.

Ova kratka deonica između Bocvane i Zambije bila je ključna za izgradnju mosta Kazungula, koji je otvoren 2021. godine, direktno povezujući dve zemlje bez ulaska na teritoriju Namibije ili Zimbabvea.

Decenijama je postojala pravna i geografska dvosmislenost oko tog područja, što je delimično bila krivica kolonijalnih sporazuma o podeli Afrike, ali i činjenice da su se rečni tokovi menjali tokom vremena - prirodno. Iz tog razloga, neke starije mape su prikazivale kontakt četiri zemlje i susret zemalja, baš kao i razni kreatori internet sadržaja u (lažnoj) lovu na klikove, piše Pun kufer.

Danas je Kazungula važna saobraćajna i trgovačka tačka na jugu Afrike. Železnički i drumski most preko Zambezija značajno je ubrzao transport robe između unutrašnjosti kontinenta i luke na jugu Afrike, a istovremeno je postao turistička atrakcija zbog svog neobičnog geopolitičkog položaja.

