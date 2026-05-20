Nova regulativa, koja stupa na snagu 16. maja i trajaće do 20. septembra, donosi potpunu zabranu pušenja na svim plažama, a ograničenja se odnose i na konzumiranje elektronskih cigareta.

Ovim radikalnim potezom, Rimini se pridružio sve većem broju evropskih destinacija koje pokušavaju da zaštite zdravlje ljudi uvođenjem rigoroznih mera, ali i da sačuvaju životnu sredinu od zagađenja životne sredine.

Za razliku od prethodnih pravila, prema kojima je pušenje bilo zabranjeno samo u području uz samu obalu mora, nova odluka lokalnih vlasti obuhvata celu površinu plaže. To znači da je pušenje sada strogo zabranjeno pod suncobranima, na ležaljkama, u dečjim prostorima, prostorima za ličnu higijenu i unutar ugostiteljskih objekata na pesku.

Glavni ciljevi ove uredbe su smanjenje izloženosti pasivnom pušenju, zaštita porodica sa decom i borba protiv opušaka koji masovno zagađuju more i ugrožavaju morske životinje i ptice.

Vlasti su predvidele i neke izuzetke kako bi se izbeglo potpuno nezadovoljstvo pušača. Konzumiranje duvanskih proizvoda biće dozvoljeno samo u posebno obeleženim i jasno definisanim zonama, uglavnom u neposrednoj blizini ugostiteljskih barova unutar plažnih kompleksa, po uzoru na zatvorene prostore za pušenje koji godinama postoje na aerodromima.

Ovom odlukom, Rimini se pridružio drugim italijanskim regionima poput Pulje, Lacija i Sardinije, koje su ranije uvele slične zabrane, piše Il Mesađero. Nova pravila za kućne ljubimce i strogi ekološki paket Novi paket mera na italijanskim plažama ne odnosi se samo na duvanski dim, već detaljno reguliše boravak kućnih ljubimaca na obali.

Prema novoj uredbi, uvedene su fiksne vremenske zone u kojima je psima dozvoljen boravak i kupanje u moru. Vlasnici će moći da puste svoje ljubimce u vodu u jutarnjim satima od 6:00 do 8:30, dok večernji sati za kupanje pasa ostaju nepromenjeni i traju od 18.40 do 21.00.

Lokalne vlasti u Riminiju su takođe posvetile posebnu pažnju ekološkoj održivosti, pa je stupila na snagu potpuna zabrana upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu na celoj plaži. Jedini izuzetak biće ambalaža i proizvodi od papira ili posebnih biorazgradivih materijala, piše Dnevno.hr

Radi poboljšanja usluge i udobnosti gostiju, nova pravila zvanično dozvoljavaju dostavu hrane direktno na ležaljke posetilaca. Sve ove koordinisane mere imaju za cilj da značajno poboljšaju kvalitet boravka turista u Riminiju, ali i da drastično smanje štetan i negativan uticaj masovnog turizma na jadransku obalu i njeno prirodno okruženje.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.