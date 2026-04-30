Nemački automobilski gigant ostvario je operativnu dobit od 2,5 milijardi evra, što je znatno ispod očekivanja analitičara koji su predviđali skoro 4 milijarde evra.

Carine i konkurencija pritiskaju rezultate

Kao ključne razloge za slabije rezultate, kompanija navodi više američke carine i sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača automobila.

Prihodi od prodaje iznosili su 75,66 milijardi evra, što predstavlja pad od 2,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Izvršni direktor Oliver Blume ukazao je na kompleksno poslovno okruženje.

"Ratovi, geopolitičke tenzije, trgovinske barijere, stroža regulativa i jaka konkurencija stvaraju prepreke. U ovom izazovnom okruženju uspeli smo da ostvarimo opipljiv napredak", izjavio je Blume.

Strah od daljeg pada potražnje

Rezultati dolaze u trenutku kada evropski proizvođači automobila prolaze kroz ozbiljne izazove, uključujući visoke troškove proizvodnje, regulatorni pritisak i sporiji rast tržišta električnih vozila.

Geopolitičke tenzije, uključujući sukobe na Bliskom istoku, dodatno povećavaju rizik od pada potražnje, posebno u segmentu luksuznih vozila.

Najavljena nova smanjenja

Kompanija već sprovodi opsežne mere štednje i planira smanjenje broja zaposlenih kako bi povećala profitabilnost.

Finansijski direktor Arno Antlitz naglasio je da trenutni planovi nisu dovoljni.

"Moramo temeljno transformisati naš poslovni model i postići strukturna, održiva poboljšanja. To uključuje poboljšanje troškovne strukture naših vozila bez kompromitovanja kvaliteta proizvoda, značajno smanjenje opštih troškova, povećanje efikasnosti naših fabrika i ubrzanje razvoja tehnologije i donošenja odluka", rekao je Antlic.

"To možemo postići samo značajnim smanjenjem kompleksnosti – u našem portfoliju proizvoda i tehnološkim platformama, kao i u broju entiteta i nivoa odlučivanja. Na to ćemo se fokusirati u narednim mesecima", dodao je.

Slab učinak akcija

Akcije Volkswagena su od početka godine pale više od 17 odsto, što odražava zabrinutost investitora zbog budućih kretanja.

Kompanija, ipak, očekuje oporavak i navodi da bi operativna profitna marža mogla da poraste između 4 i 5,5 odsto u narednom periodu.

Rezultati Folksvagena ukazuju na duboke promene u auto-industriji, gde kombinacija geopolitičkih rizika, novih konkurenata i regulatornih pritisaka postavlja nove izazove za tradicionalne proizvođače.

