Kriza u auto-industriji - gigant beleži oštar pad profita

Volkswagen prijavio je slabije finansijske rezultate za prvi kvartal, uz pad operativnog profita od 14,3 odsto, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog stanja u globalnoj auto-industriji.

Autor:  Nina Stojanović
CNBC30.04.2026.20:00
Nemački automobilski gigant ostvario je operativnu dobit od 2,5 milijardi evra, što je znatno ispod očekivanja analitičara koji su predviđali skoro 4 milijarde evra.

Carine i konkurencija pritiskaju rezultate

Kao ključne razloge za slabije rezultate, kompanija navodi više američke carine i sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača automobila.

Prihodi od prodaje iznosili su 75,66 milijardi evra, što predstavlja pad od 2,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Izvršni direktor Oliver Blume ukazao je na kompleksno poslovno okruženje.

"Ratovi, geopolitičke tenzije, trgovinske barijere, stroža regulativa i jaka konkurencija stvaraju prepreke. U ovom izazovnom okruženju uspeli smo da ostvarimo opipljiv napredak", izjavio je Blume.

Strah od daljeg pada potražnje

Rezultati dolaze u trenutku kada evropski proizvođači automobila prolaze kroz ozbiljne izazove, uključujući visoke troškove proizvodnje, regulatorni pritisak i sporiji rast tržišta električnih vozila.

Zašto je izvršni direktor Forda izabrao Šaomijev automobil, umesto domaće Tesle, više o tome pročitajte OVDE

Geopolitičke tenzije, uključujući sukobe na Bliskom istoku, dodatno povećavaju rizik od pada potražnje, posebno u segmentu luksuznih vozila.

Najavljena nova smanjenja

Kompanija već sprovodi opsežne mere štednje i planira smanjenje broja zaposlenih kako bi povećala profitabilnost.

Finansijski direktor Arno Antlitz naglasio je da trenutni planovi nisu dovoljni.

"Moramo temeljno transformisati naš poslovni model i postići strukturna, održiva poboljšanja. To uključuje poboljšanje troškovne strukture naših vozila bez kompromitovanja kvaliteta proizvoda, značajno smanjenje opštih troškova, povećanje efikasnosti naših fabrika i ubrzanje razvoja tehnologije i donošenja odluka", rekao je Antlic.

"To možemo postići samo značajnim smanjenjem kompleksnosti – u našem portfoliju proizvoda i tehnološkim platformama, kao i u broju entiteta i nivoa odlučivanja. Na to ćemo se fokusirati u narednim mesecima", dodao je.

Slab učinak akcija

Akcije Volkswagena su od početka godine pale više od 17 odsto, što odražava zabrinutost investitora zbog budućih kretanja.

Kompanija, ipak, očekuje oporavak i navodi da bi operativna profitna marža mogla da poraste između 4 i 5,5 odsto u narednom periodu.

Rezultati Folksvagena ukazuju na duboke promene u auto-industriji, gde kombinacija geopolitičkih rizika, novih konkurenata i regulatornih pritisaka postavlja nove izazove za tradicionalne proizvođače.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
Powered by CoinGecko API