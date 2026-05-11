Vatikanska banka navodi da je ukupna profitabilnost značajno povećana, uz dodatnu podršku pozitivnog kretanja rezervi penzionog fonda, piše Tanjug.
Dodaje se da će, s obzirom na ostvarene rezultate, papa Lav XIV dobiti dividendu od 24,3 miliona evra, koja je predviđena da se koristi za finansiranje misije Svete stolice i papinih dobrotvornih aktivnosti.
Vatikanska banka prijavila rast dobiti - u 2025 ostvarila profit od 51 milion evra
Vatikanska banka saopštila je danas u svom 14. godišnjem izveštaju da je u 2025. ostvarila profit od 51 milion evra, što je povećanje od 55,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.
"Značajan rast neto dobiti prvenstveno je rezultat boljih poslovnih performansi, koje odražavaju aktivno i disciplinovano upravljanje portfoliom, kao i povoljne tržišne uslove", navela je banka, prenela je Ansa.
