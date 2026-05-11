"Značajan rast neto dobiti prvenstveno je rezultat boljih poslovnih performansi, koje odražavaju aktivno i disciplinovano upravljanje portfoliom, kao i povoljne tržišne uslove", navela je banka, prenela je Ansa.



Vatikanska banka navodi da je ukupna profitabilnost značajno povećana, uz dodatnu podršku pozitivnog kretanja rezervi penzionog fonda, piše Tanjug.



Dodaje se da će, s obzirom na ostvarene rezultate, papa Lav XIV dobiti dividendu od 24,3 miliona evra, koja je predviđena da se koristi za finansiranje misije Svete stolice i papinih dobrotvornih aktivnosti.



