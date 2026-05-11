Volkswagen je 29. aprila 2026. godine zvanično završio proizvodnju minivan modela Touran. Poslednji primerak sišao je sa proizvodne trake u Volfsburgu, čime je posle više od dve decenije okončana priča jednog od najdugovečnijih i najpraktičnijih modela nemačke marke.

Prva generacija Tourana predstavljena je 2003. godine, dok je druga generacija stigla 2015. Tokom godina proizvedeno je oko 2,3 miliona primeraka, ali je prodaja poslednjih godina značajno opala, na oko 20.000 vozila godišnje, piše B92.

Glavni razlog gašenja modela je novi UN bezbednosni propis "General Safety Regulation II Level C", koji stupa na snagu 6. jula 2026. godine.

Touran više nije mogao da ispuni nove standarde bez velikih ulaganja i modernizacije. U poslednjim godinama proizvodnje model je bio dostupan sa 1.5 litarskim TSI benzincem od 150 KS, kao i 2.0 TDI dizel motorima sa 122 i 150 KS.

Naslednik nije planiran, jer su klasične MPV modele u međuvremenu gotovo potpuno zamenili SUV automobili.

