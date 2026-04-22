O tome je saopštila Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na putevima (NHTSA), prenosi Reuters.



Kako su naveli u NHTSA, dileri će proveriti instalaciju na prisustvo oštećenja i ažurirati softver modula za upravljanje karoserijom. Po potrebi, oštećeni kablovski snopovi biće zamenjeni, istakli su u upravi.



Sredinom aprila Ford je u SAD povukao gotovo 1,4 miliona pikapova F-150 proizvedenih od 2015. do 2017. godine zbog problema sa softverom kontrolne jedinice motora (PCM). U martu je kompanija objavila povlačenje više od 250 hiljada SUV vozila Ford u Sjedinjenim Državama zbog problema sa softverom. Povlačenje se odnosilo na modele Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator i Ford Explorer.



Portal iSeeCars je u aprilu objavio istraživanje prema kojem je tokom poslednjih 12 meseci kompanija Ford Motor Co. povukla 19,6 miliona vozila Ford i Lincoln, što višestruko premašuje rezultate drugih proizvođača automobila. Najmanji broj povlačenja zabeležen je kod Mercedes-Benza. Rukovodstvo Forda ne negira postojanje problema, ali navodi da je 90 odsto povučenih vozila u poslednjih 12 meseci proizvedeno u periodu od 2013. do 2020. godine. U kompaniji tvrde da noviji automobili imaju viši kvalitet.



