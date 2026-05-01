Globalne cene nafte su dostigle četvorogodišnji maksimum od preko 126 dolara po barelu zbog zabrinutosti da bi sukob mogao dovesti do produžene krize, prenosi Rojters.

Cena nafte tipa Brent porasla je za skoro sedam odsto na 126,31 dolar po barelu, a potom je ponovo pala na oko 114 dolara.

Oko 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG) trasportuje se kroz Ormuski moreuz, a sukob je doveo do skoka globalnih cena energenata.

Vrhovni verski vođa Irana, ajatola Modžtaba Hamnei izjavio je u četvrtak da će Teheran obezbediti Ormuski moreuz i eliminisati "neprijateljske zloupotrebe tog plovnog puta", preneo je Bi-Bi-Si (BBC), piše Tanjug.

SAD su u međuvremenu saopštile da će blokirati iranske luke sve dok zvanični Teheran preti bezbednosti tankera koji pokušavaju da koriste Ormuski moreuz ozbiljno ometajući globalne isporuke energenata.

