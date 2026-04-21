Farli je odgovorio da, kako bi pobedio Kinu u automobilskoj industriji, ne bi nužno bio fokusiran na Teslu.

„Ništa protiv Tesle, rade sjajan posao, ali oni zapravo nemaju ažuriran model vozila“, rekao je Farli. Dodao je da su kineski proizvođači automobila poput BYD „najbolji u poslu“, uzimajući u obzir njihove troškove, lanac snabdevanja i proizvodnu ekspertizu.

„Ako budemo pametni, preuzećemo troškovnu konkurentnost BYD-a i onda se takmičiti s tom platformom u delovima tržišta gde zaista dobro poznajemo svoje kupce“, rekao je Farley. „Sledeći talas kupaca električnih vozila u SAD želi pikapove i SUV-ove i sve te različite tipove karoserija, ali po ceni od 30.000 dolara, a ne 50.000 kao na početku“, dodao je. „Žele da to bude pristupačno.“

Farley je rekao da je napredak Kine u automobilskoj industriji nešto čega se treba i plašiti i što treba poštovati, poruku koju ponavlja već nekoliko godina. Još 2024. u jednom podkastu rekao je da je šest meseci vozio Xiaomi SU7 i da nije želeo da ga se odrekne. Ranije u aprilu, u emisiji „Fox & Friends“, rekao je da bi ulazak kineskih automobila na američko tržište bio „razoran“ za američku proizvodnu industriju, koju je nazvao „srcem i dušom“ zemlje.

Farleyjevi komentari u emisiji „Rapid Response“ dolaze u trenutku kada je Ford Motor Company promenio strategiju — od proizvodnje potpuno električnih pikapova Ford F-150 Lightning ka manjim, pristupačnijim i hibridnim vozilima. Ford je u decembru saopštio da će ta promena kompaniju koštati oko 19,5 milijardi dolara. Trenutno je najjeftiniji Fordov hibrid Ford Maverick XL, čija cena počinje od oko 28.000 dolara. Najjeftiniji Teslin model je Tesla Model 3, koji startuje od 36.990 dolara.

Predstavnici Tesle nisu odgovorili na zahtev za komentar koji je uputio Biznis Insajder.

