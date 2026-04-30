Spavanje na poslu nije sramota - u Japanu bi vas zbog toga pohvalili

Japan ima potpuno drugačiji pogled na dremanje na poslu nego ostatak sveta.

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.19:00
Dok se u mnogim zemljama spavanje u kancelariji smatra neprofesionalnim, u Japanu postoji poseban izraz za ovu pojavu – „inemuri“.

Šta je zapravo „inemuri“

„Inemuri“ doslovno znači „biti prisutan dok spavaš“ i odnosi se na kratko, diskretno dremanje u javnosti ili na radnom mestu. Ljudi mogu zaspati u metrou, na klupi, u kafiću, pa čak i tokom sastanaka, ali uz jedno pravilo – moraju delovati kao da su i dalje uključeni u dešavanja.

To znači da osoba sedi uspravno, ne leži i spremna je da se u svakom trenutku vrati obavezama.

Spavanje kao znak predanosti

Za razliku od zapadnih standarda, u Japanu se ovakvo ponašanje ne smatra lenjošću. Naprotiv, ono se tumači kao dokaz da je osoba radila toliko naporno da joj je bio potreban kratak predah.

Postoje i nepisana pravila – dremanje mora biti suptilno, bez potpunog opuštanja ili glasnog hrkanja, a zanimljivo je i da je društveno prihvatljivije za ljude na višim pozicijama.

Nauka podržava kratke pauze

Ono što Japanci praktikuju, potvrđuju i istraživanja. Prema podacima NASA, kratko dremanje tokom dana može značajno povećati koncentraciju i produktivnost.

Idealno trajanje takozvanog „power nap“-a je između 10 i 25 minuta. Duže spavanje može izazvati osećaj umora i dezorijentacije nakon buđenja, piše BizLife. 

Lekcija koju mnogi ignorišu

Fenomen „inemuri“ pokazuje da kratka pauza tokom radnog dana ne mora biti znak slabosti, već način da se poboljša učinak.

Iako ovakva praksa još uvek nije široko prihvaćena van Japana, sve više kompanija razmatra uvođenje prostora za odmor, shvatajući da odmorni zaposleni rade efikasnije.

Dok se u mnogim zemljama dremanje na poslu i dalje smatra tabuom, Japan pokazuje drugačiji pristup – onaj u kojem je kratak predah deo radne kulture, a ne njen problem.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
