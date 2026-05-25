Proizvodnja automobila u Zapadnoj Evropi će se smanjiti za 41 odsto između 2015. i 2030. godine, prema novim podacima istraživačkog instituta S&P Global Mobility, koji je mapirao budućnost fabrika automobila.
Ukupan broj putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila proizvedenih u regionu pašće na samo 9,55 miliona vozila do 2030. godine.
Zlatni dani godišnje proizvodnje od više od 10 miliona vozila verovatno se neće vratiti, a analitičari očekuju da brendovi automobila ove godine neće preći 9,8 miliona automobila.
Dok su Nemci proizveli skoro šest miliona automobila 2015. godine, taj broj će pasti na 3,4 miliona automobila do 2030. godine, piše Revija HAK.
Možda čak i manje. Automobilski gigant Folksvagen je najviše pogođen novim trendovima. Grupa očekuje da će smanjiti nacionalnu proizvodnju automobila sa 1,6 miliona na samo 600.000 jedinica.
Međutim, isti trendovi se očekuju i za druge proizvođače automobila i zemlje poput Velike Britanije, Italije, Francuske itd.
