Kompanija Qnote Inc. postala je poznata po neobičnoj praksi – u svom timu ima čak 11 mačaka koje imaju "zvaničnu ulogu" u kancelariji.

Iako ne obavljaju klasične poslovne zadatke, njihova prisutnost ima jasno definisanu svrhu: smanjenje stresa i poboljšanje radne atmosfere, piše Kamatica.

Mačke kao deo tima od 2004. godine

Prva mačka u kancelariji Qnote-a pojavila se još 2004. godine. Iskustvo se pokazalo toliko pozitivnim da je kompanija vremenom nastavila da „zapošljava“ nove mačje članove tima.

Danas ih je ukupno 11, a formalno su deo prodajnog sektora kompanije.

Njihova „radna zaduženja“ uključuju:

smanjenje stresa među zaposlenima

doprinos opuštenoj atmosferi u kancelariji

jačanje pozitivnog imidža kompanije na društvenim mrežama

Kancelarija prilagođena mačjem timu

Zbog stalnog prisustva životinja, kancelarijski prostor je vremenom posebno prilagođen.

Uvedeni su:

prolazi i bezbedne staze za kretanje

penjalice i odmorišta

posebne zone za odmor i igru

Na taj način mačke se slobodno kreću kroz prostor i istovremeno se osećaju bezbedno i komforno.

Uticaj na zaposlene i radnu atmosferu

Zaposleni navode da prisustvo mačaka ima izuzetno pozitivan efekat na svakodnevni rad. Njihove spontane „intervencije“ tokom radnog dana – bilo da se pojave na tastaturi, u krilu ili tokom sastanka – često deluju kao kratka pauza od stresa.

Umesto da ometaju rad, ove situacije se doživljavaju kao prirodan predah koji:

smanjuje pritisak i napetost

poboljšava raspoloženje

podstiče kreativnost i komunikaciju u timu

Opuštenija poslovna kultura

Ovakav pristup doprineo je stvaranju fleksibilnije i opuštenije radne kulture, u kojoj se produktivnost ne meri samo strogošću, već i kvalitetom radnog okruženja.

Kompanija Qnote postala je primer kako i neobični elementi u kancelariji mogu doprineti boljoj atmosferi i jačoj povezanosti među zaposlenima.

Zaključak

Priča o Qnote Inc. pokazuje da moderna radna kultura može da izgleda drugačije – i da čak i mačke mogu imati svoju ulogu u poslovnom svetu.

U ovom slučaju, one nisu samo „maskote“, već deo strategije koja spaja produktivnost i dobrobit zaposlenih na neobičan, ali efikasan način.

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