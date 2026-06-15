Kompanija Qnote Inc. postala je poznata po neobičnoj praksi – u svom timu ima čak 11 mačaka koje imaju "zvaničnu ulogu" u kancelariji.
Iako ne obavljaju klasične poslovne zadatke, njihova prisutnost ima jasno definisanu svrhu: smanjenje stresa i poboljšanje radne atmosfere, piše Kamatica.
Mačke kao deo tima od 2004. godine
Prva mačka u kancelariji Qnote-a pojavila se još 2004. godine. Iskustvo se pokazalo toliko pozitivnim da je kompanija vremenom nastavila da „zapošljava“ nove mačje članove tima.
Danas ih je ukupno 11, a formalno su deo prodajnog sektora kompanije.
Njihova „radna zaduženja“ uključuju:
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smanjenje stresa među zaposlenima
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doprinos opuštenoj atmosferi u kancelariji
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jačanje pozitivnog imidža kompanije na društvenim mrežama
Kancelarija prilagođena mačjem timu
Zbog stalnog prisustva životinja, kancelarijski prostor je vremenom posebno prilagođen.
Uvedeni su:
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prolazi i bezbedne staze za kretanje
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penjalice i odmorišta
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posebne zone za odmor i igru
Na taj način mačke se slobodno kreću kroz prostor i istovremeno se osećaju bezbedno i komforno.
Uticaj na zaposlene i radnu atmosferu
Zaposleni navode da prisustvo mačaka ima izuzetno pozitivan efekat na svakodnevni rad. Njihove spontane „intervencije“ tokom radnog dana – bilo da se pojave na tastaturi, u krilu ili tokom sastanka – često deluju kao kratka pauza od stresa.
Umesto da ometaju rad, ove situacije se doživljavaju kao prirodan predah koji:
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smanjuje pritisak i napetost
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poboljšava raspoloženje
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podstiče kreativnost i komunikaciju u timu
Opuštenija poslovna kultura
Ovakav pristup doprineo je stvaranju fleksibilnije i opuštenije radne kulture, u kojoj se produktivnost ne meri samo strogošću, već i kvalitetom radnog okruženja.
Kompanija Qnote postala je primer kako i neobični elementi u kancelariji mogu doprineti boljoj atmosferi i jačoj povezanosti među zaposlenima.
Zaključak
Priča o Qnote Inc. pokazuje da moderna radna kultura može da izgleda drugačije – i da čak i mačke mogu imati svoju ulogu u poslovnom svetu.
U ovom slučaju, one nisu samo „maskote“, već deo strategije koja spaja produktivnost i dobrobit zaposlenih na neobičan, ali efikasan način.
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