Kompanija trenutno zapošljava više od 78.000 ljudi, a osim otpuštanja, planirano je i ukidanje oko 6.000 otvorenih radnih mesta.
Razlog otkaza
U internom dopisu, direktorka za ljudske resurse Janella Gale navela je da je cilj ovih promena „efikasnije poslovanje kompanije“ i oslobađanje resursa za nova ulaganja.
Iako konkretni projekti nisu precizirani, poznato je da Meta poslednjih godina ulaže ogromna sredstva u razvoj veštačke inteligencije, uključujući izgradnju data centara i zapošljavanje vrhunskih AI stručnjaka.
Otkazi već u maju
Kako je navedeno u saopštenju, zaposleni koji budu pogođeni ovim merama biće obavešteni 20. maja putem mejla, koji će dobiti i na poslovne i na privatne adrese.
Ovo nije prvi talas otpuštanja – kompanija je već u martu sprovela manju rundu otkaza koja je obuhvatila stotine zaposlenih, piše Businessinsider
Otpremnine i podrška
Meta je najavila da će zaposlenima koji ostanu bez posla biti ponuđeni „velikodušni otpremninski paketi“.
U Sjedinjenim Američkim Državama oni uključuju:
- 16 nedelja osnovne plate
- dodatne 2 nedelje plate za svaku godinu rada
- pokrivene troškove zdravstvenog osiguranja do 18 meseci
Za zaposlene van SAD paketi će biti slični, ali će se razlikovati u zavisnosti od zemlje.
Kompanija je takođe najavila pomoć u pronalaženju novog posla, kao i podršku za imigracione procedure za one kojima je potrebna.
Interna poruka zaposlenima
U internom obraćanju navodi se da odluka nije bila laka i da će pogoditi i zaposlene koji su dali značajan doprinos kompaniji.
„Svesni smo da je ovo neprijatna vest i da stvara neizvesnost, ali verujemo da je ovo najbolji put napred u datim okolnostima“, navodi se u poruci.
Fokus na budućnost
Ova odluka deo je šire strategije restrukturiranja poslovanja i fokusiranja na ključne tehnologije, pre svega veštačku inteligenciju.
Kako konkurencija u tehnološkom sektoru raste, kompanije poput Meta sve više ulažu u inovacije, često uz smanjenje troškova u drugim segmentima.
