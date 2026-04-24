Kompanija trenutno zapošljava više od 78.000 ljudi, a osim otpuštanja, planirano je i ukidanje oko 6.000 otvorenih radnih mesta.

Razlog otkaza

U internom dopisu, direktorka za ljudske resurse Janella Gale navela je da je cilj ovih promena „efikasnije poslovanje kompanije“ i oslobađanje resursa za nova ulaganja.

Iako konkretni projekti nisu precizirani, poznato je da Meta poslednjih godina ulaže ogromna sredstva u razvoj veštačke inteligencije, uključujući izgradnju data centara i zapošljavanje vrhunskih AI stručnjaka.

Otkazi već u maju

Kako je navedeno u saopštenju, zaposleni koji budu pogođeni ovim merama biće obavešteni 20. maja putem mejla, koji će dobiti i na poslovne i na privatne adrese.

Ovo nije prvi talas otpuštanja – kompanija je već u martu sprovela manju rundu otkaza koja je obuhvatila stotine zaposlenih, piše Businessinsider

Otpremnine i podrška

Meta je najavila da će zaposlenima koji ostanu bez posla biti ponuđeni „velikodušni otpremninski paketi“.

U Sjedinjenim Američkim Državama oni uključuju:

16 nedelja osnovne plate

dodatne 2 nedelje plate za svaku godinu rada

pokrivene troškove zdravstvenog osiguranja do 18 meseci

Za zaposlene van SAD paketi će biti slični, ali će se razlikovati u zavisnosti od zemlje.

Kompanija je takođe najavila pomoć u pronalaženju novog posla, kao i podršku za imigracione procedure za one kojima je potrebna.

Interna poruka zaposlenima

U internom obraćanju navodi se da odluka nije bila laka i da će pogoditi i zaposlene koji su dali značajan doprinos kompaniji.

„Svesni smo da je ovo neprijatna vest i da stvara neizvesnost, ali verujemo da je ovo najbolji put napred u datim okolnostima“, navodi se u poruci.

Fokus na budućnost

Ova odluka deo je šire strategije restrukturiranja poslovanja i fokusiranja na ključne tehnologije, pre svega veštačku inteligenciju.

Kako konkurencija u tehnološkom sektoru raste, kompanije poput Meta sve više ulažu u inovacije, često uz smanjenje troškova u drugim segmentima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.