Gordijenko je naveo da se rodijum nalazi u grupi platinastih metala i da je njegova visoka cena posledica činjenice da ne postoji ciljano rudarenje, već se dobija kao sporedni proizvod pri eksploataciji platine i paladijuma, prenela je RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ulazak na tržište zavisi od razvoja tih nalazišta. On je istakao da se očekuje da će tržište u budućnosti zavisiti od produženja veka postojećih rudnika, širenja postojećih kapaciteta i prerade otpada, a ne od otvaranja novih velikih nalazišta.

Prema njegovim navodima, oko 80 odsto rodijuma koristi se u automobilskim katalizatorima za smanjenje štetnih emisija, piše Tanjug.

U tekstu se navodi i da podaci Geološkog zavoda SAD pokazuju da Južna Afrika ima 72 odsto svetskih rezervi metala platinske grupe, Rusija 10 odsto, a Zimbabve osam odsto, dok ostale zemlje imaju manje od jedan odsto.

