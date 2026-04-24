Indeks Beogradske berze Belex15 je pao za 0,27 odsto, a Belexline je bio u minusu od 0,04 odsto.



Listu dobitnika predvodile su akcije Informatike Beograd koje su porasle za 2,94 odsto i na kraju trgovanja vredele po 5.250 dinara, prenosi Tanjug.



Na ovoj listi našle su se i akacije Energoprojekt holdinga iz Beograda koje su porasle za 1,2 odsto i na zatvaranju vredele po 560 dinara, kao i akcije Preduzeća za puteve Valjevo koje su porasle za 0,13 odsto na po 3.000 dinara.



Na listi gubitnika našle su se akcije Utva silosi iz Kovina koje su pale za 4,55 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 4.200 dinara, kao i akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje koje su pale za 1,58 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.811 dinara.



Akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od dva miliona dinara, a na drugom mestu bile su akcije BAS Beograd sa prometom od 483.285 dinara.



