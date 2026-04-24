Odgovore na ova pitanja daje najnovija statistika kvarova nemačkog ADAC-a za 2026. godinu.

Analiza obuhvata čak 158 modela od 27 automobilskih marki, a zaključak je jasan - moderni automobili se ne kvare češće, ali su u proseku pouzdaniji nego ranije.

Iako mnogi vozači veruju da su današnji automobili skloniji kvarovima zbog složenije tehnologije, brojke pokazuju suprotno. Verovatnoća kvara vozila starog pet godina pala je sa 3,6 odsto u 2015. na 2,1 odsto u 2025. Kod automobila starih deset godina smanjena je sa 6,5 na 3,1 odsto.

Drugim rečima, kvarovi su se skoro prepolovili za deset godina.

Istovremeno, prosečna starost vozila se takođe povećava. Dok su automobili 2014. godine bili u proseku stari nešto više od osam godina, 2025. godine su dostigli oko 11 godina. Vozila koja se na kraju pokvare stara su u proseku skoro 14 godina, što pokazuje da se granica pouzdanosti pomera naviše.

Najpouzdaniji proizvođači i modeli Prema ADAC-u, među najpouzdanijim proizvođačima su Audi, BMW, Mercedes, brendovi Volkswagen grupe, kao i Mitsubishi i Tesla. Čak 74 modela su ocenjena kao veoma pouzdana, dok je samo 16 modela u određenim generacijama pokazalo slabije rezultate, piše tportal.

Najbolji u svojoj klasi

Mali gradski automobili: Dacia Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, Toyota Aygo, VW up!

Mali automobili: Audi A1, BMV i3, Mazda 2, Mazda CKS-3, Mitsubishi Space Star, Opel Crossland, Renault Zoe, Seat Arona, Seat Ibiza, Škoda Fabia, Škoda Kamik, Škoda Ieti, Suzuki Svift, Suzuki Vitara, VV Polo, VV T-Cross,

Niža srednja klasa: Audi A3, Audi K2, Audi K3, BMV Serija 1, BMV Serija 2/Active/Gran Tourer, BMV iKs1, BMV Ks2, Cupra Born, Cupra Formentor, Cupra Leon, Mazda CKS-5, Mercedes A-Klasa, Mercedes B-Klasa, Mercedes EKA, MG4, Mitsubi-Cross, Mitsubi-Cross, ASKS Ateca, Seat Leon, Škoda Karok, Škoda Rapid, Škoda Scala, Volvo KSC40, VV Buba, VV Golf, VV ID.3, VV Caddi, VV T-Roc, VV Tiguan, VV Touran

Srednja klasa: Audi A4, Audi A5, Audi K4 e-tron, Audi Q5, BMW serije 3, BMW 4, BMW i4, BMW X3, Mercedes GLB, Seat Tarraco, Škoda Enyaq, Tesla Model 3, Tesla Model Y, VW ID.4, VW Passat

Viša srednja klasa: Audi e-tron/Q8 e-tron, BMW serije 5, BMW X5, Mercedes GLE, VW Arteon

Kombiji i MPV vozila: Mercedes-Benz Sprinter

Najgori u svojoj klasi

Mali gradski automobili: nema

Mali automobili: Opel Meriva (2016–2017), Toyota Yaris (2021–2023), Toyota Yaris Cross (2022–2023)

Niža srednja klasa: Nissan Qashqai (2019), Renault Scénic (2018–2019), Toyota Corolla (2023), Toyota C-HR (2020–2022), Mazda 3 (2020), Mazda CX-30 (2020), Ford Kuga (2021)

Srednja klasa: Opel Insignia (2016–2019, 2022), Toyota RAV4 (2017–2022), Ford S-Max (2016–2018), Hyundai Ioniq 5 (2022–2023)

Viša srednja klasa: nema

Transporteri i minivenovi: Renault Master (2019), Fiat Dukato (2016–2021, 2023).

