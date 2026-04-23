Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida

Ova promena trebalo bi da značajno smanji gužve, posebno tokom vikenda i praznika, kada je saobraćaj na severu zemlje najintenzivniji.

Prelazi rade bez prekida

Od početka maja, oba prelaza biće otvorena non-stop, što znači da putnici više neće morati da planiraju prelazak u okviru ograničenog radnog vremena.

Odluka je doneta nakon saradnje nadležnih institucija dve države.

Kako je naveo Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, inicijativa je pokrenuta u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter.

Šta to znači za putnike

Produženje radnog vremena posebno će značiti:

manje gužve na granici

kraće čekanje tokom praznika i vikenda

bolju raspodelu saobraćaja

Prelaz Bački Vinogradi–Ašotthalom koristi se uglavnom za putnički saobraćaj, bicikliste i pešake, dok je teretni saobraćaj ograničen.

Sa druge strane, Horgoš 2–Reske 2 predstavlja važnu alternativu glavnom prelazu Horgoš, koji je često opterećen velikim brojem vozila.

Važno za lokalno stanovništvo

Ova promena biće od posebnog značaja za građane koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla, školovanja ili porodičnih obaveza.

Takođe, očekuje se pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i turizam u pograničnim područjima.

Korak ka manjim gužvama

Uvođenje 24-časovnog rada na ovim prelazima predstavlja važan korak ka boljoj mobilnosti i efikasnijem funkcionisanju saobraćaja između Srbije i Mađarske.

Za mnoge putnike to znači jedno – manje čekanja i jednostavniji prelazak granice.

