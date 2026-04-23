Turizam

Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida

Od 1. maja putnike očekuju značajne promene na granici između Srbija i Mađarska – granični prelazi Bački Vinogradi–Ašotthalom i Horgoš 2–Reske 2 prelaze na režim rada 24 sata dnevno.

Autor:  Nina Stojanović
Subotica.com23.04.2026.14:20
Vučić na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd: "Napravili smo najlepši prostor u Jugoistočnoj Evropi"
Foto: Alo.rs
 Vučić na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd: "Napravili smo najlepši prostor u Jugoistočnoj Evropi"
Ova promena trebalo bi da značajno smanji gužve, posebno tokom vikenda i praznika, kada je saobraćaj na severu zemlje najintenzivniji.

Prelazi rade bez prekida

Od početka maja, oba prelaza biće otvorena non-stop, što znači da putnici više neće morati da planiraju prelazak u okviru ograničenog radnog vremena.

Odluka je doneta nakon saradnje nadležnih institucija dve države.

Kako je naveo Balint Pastor, predsednik Saveza vojvođanskih Mađara, inicijativa je pokrenuta u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Mađarske Šandor Pinter.

Šta to znači za putnike

Produženje radnog vremena posebno će značiti:

  • manje gužve na granici
  • kraće čekanje tokom praznika i vikenda
  • bolju raspodelu saobraćaja

Prelaz Bački Vinogradi–Ašotthalom koristi se uglavnom za putnički saobraćaj, bicikliste i pešake, dok je teretni saobraćaj ograničen.

Sa druge strane, Horgoš 2–Reske 2 predstavlja važnu alternativu glavnom prelazu Horgoš, koji je često opterećen velikim brojem vozila.

Važno za lokalno stanovništvo

Ova promena biće od posebnog značaja za građane koji svakodnevno prelaze granicu zbog posla, školovanja ili porodičnih obaveza.

Takođe, očekuje se pozitivan uticaj na lokalnu ekonomiju i turizam u pograničnim područjima.

Korak ka manjim gužvama

Uvođenje 24-časovnog rada na ovim prelazima predstavlja važan korak ka boljoj mobilnosti i efikasnijem funkcionisanju saobraćaja između Srbije i Mađarske.

Za mnoge putnike to znači jedno – manje čekanja i jednostavniji prelazak granice.

Povezane vesti

Sarajevo uskoro bliže nego što mislite, za tri sata - pri kraju radovi kod graničnog prelaza 
Foto: Shutterstock

Sarajevo uskoro bliže nego što mislite, za tri sata - pri kraju radovi kod graničnog prelaza 

13:33 | 0
Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah
Shutterstock | Shutterstock

Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

09:04 | 0
Nafta ponovo stiže - Mađar najavio preokret u energetici
Foto: Shutterstock/ZoranOrcik

Nafta ponovo stiže - Mađar najavio preokret u energetici

19:42 | 0
Vučić - Teški pregovori sa MOL Group, rok ističe uskoro
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Vučić - Teški pregovori sa MOL Group, rok ističe uskoro

08:37 | 0
Mađarov plan za energente - "Ne možemo promeniti geografiju, Rusija će ostati"
Foto: Zoltan Galantai / Shutterstock.com

Mađarov plan za energente - "Ne možemo promeniti geografiju, Rusija će ostati"

06:53 | 0
Komentari (0)

Turizam

Dok turisti strepe, stiže ohrabrujuća najava - Grčka ukida EES za Srbe?
Foto: Shutterstock

Dok turisti strepe, stiže ohrabrujuća najava - Grčka ukida EES za Srbe?

11:07 Turizam
Jasno upozorenje iz EU - čeka nas teško leto
Foto: Song_about_summer/Shutterstock

Jasno upozorenje iz EU - čeka nas teško leto

12:25 Turizam
Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu
Unsplash

Mladi iz Srbije mogu besplatno da putuju Evropom - prijave uskoro ističu

10:00 Turizam
Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah
Shutterstock | Shutterstock

Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

09:04 Turizam
Gorivo poskupelo, sad su na redu i karte - zbog rata u Iranu, letovi skuplji i do 100 evra
Foto: muratart/shutterstock

Gorivo poskupelo, sad su na redu i karte - zbog rata u Iranu, letovi skuplji i do 100 evra

08:32 Turizam
Britanci otkrili skriveni dragulj Jadrana - jeftiniji od Dubrovnika (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Britanci otkrili skriveni dragulj Jadrana - jeftiniji od Dubrovnika (VIDEO)

17:54 Turizam
Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine
Foto: Jana Janina/Shutterstock

Smeštaj skuplji nego ikad - koliko košta odmor u Crnoj Gori ove godine

14:44 Turizam
Besplatan prevoz i plate više od 3.500 evra - najbogatija zemlja koju turisti preskaču
Foto: Michael Gordon/Shutterstock

Besplatan prevoz i plate više od 3.500 evra - najbogatija zemlja koju turisti preskaču

10:39 Turizam
Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara
Foto: Nenad Nedomacki/Shutterstock

Srpsko jezero napravljeno na inicijativu dva uticajna prijatelja - plaćeno tadašnjih 400.000 dinara

10:15 Turizam
Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste
Foto: Bilal Kocabas/Shutterstock

Letovanje pod znakom pitanja - Grčka ima ograničene zalihe goriva, šta to znači za turiste

09:53 Turizam

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 66.883,00 €
ETH ETH 2.019,35 €
LTC LTC 47,54 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 391,87 €
LINK LINK 7,89 €
BNB BNB 544,76 €
XMR XMR 313,48 €
Powered by CoinGecko API