Prema dostupnim informacijama, kompanija će u naredne dve godine ukinuti između 15 i 20 odsto radnih mesta, što bi moglo da pogodi oko 2.000 zaposlenih.

Reorganizacija umesto klasičnih otkaza

Iako se radi o velikom smanjenju broja zaposlenih, iz kompanije naglašavaju da neće biti reči o klasičnim otkazima.

Promene će se sprovoditi kroz različite mere, uključujući prekvalifikaciju zaposlenih, interne transfere, kao i odlazak kroz penzionisanje i dobrovoljne programe.

Novi plan „Spremni za budućnost“

Ovaj potez deo je strategije pod nazivom „Spremni za budućnost“ (FutuReady), koju je predstavio novi direktor kompanije Fransoa Prevo.

Plan podrazumeva reorganizaciju inženjerskih aktivnosti kroz tri ključne oblasti:

razvoj kompletnih vozila

prilagođavanje postojećih platformi

industrijalizaciju proizvodnje

Promene širom sveta

Nova organizacija rada zahvatiće inženjerske centre u više zemalja, uključujući Francusku, Rumuniju i Indiju.

Najveći deo stručnog kadra i dalje će ostati u Francuskoj, gde se nalazi glavni tehnički centar, dok će aktivnosti visoke vrednosti i razvoj novih vozila ostati fokusirani u matičnoj zemlji.

Pritisak globalne konkurencije

Ova odluka dolazi u trenutku kada se evropski proizvođači suočavaju sa sve jačom konkurencijom, posebno u oblasti električnih vozila.

Kompanije iz Azije, predvođene kineskim proizvođačima, nude niže troškove i brži razvoj, što dodatno povećava pritisak na evropsku auto-industriju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



