KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Umesto konferencijskog stola - opuštena trpeza: Evo gde se prave najbolji poslovni planovi!

Pre deset godina, predlog za poslovni ručak u tržnom centru bio bi shvaćen kao šala. Ozbiljni razgovori vodili su se u ozbiljnim mestima, hotelskim restoranima, etabliranim adresama sa belim stolnjacima i tihom muzikom u pozadini. Tržni centar je bio za brzu hranu i žurbu. Za kupovinu, ne za dogovor.

Autor:  Nina Stojanović
24.04.2026.15:23
0
Restoran KOLO
Kinezi uveli zabranu američkom kapitalu - posebno važi za nekoliko komapnija 
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock
Prethodna vest
Bitkoin na ivici - tržište kriptovaluta šalje upozoravajuće signale
Foto: Unsplash/Ilustracija
Sledeća vest

Nešto se promenilo. I ko god to još nije primetio, verovatno još uvek rezerviše stolove na mestima gde polovina od posete odlazi na parking.

Poslovni ručak je odrastao

Promena nije došla odjednom. Došla je postepeno, kroz generacije koje su drugačije shvatile šta znači “profesionalno.”
Mlađi menadžeri, preduzetnici, freelanceri koji su izgradili karijere za laptopom u kafićima, doneli su sa sobom drugačiji odnos prema prostoru. Za njih, ambijent nije pitanje statusa, pitanje je funkcionalnosti. Dobar poslovni ručak nije onaj gde se osećate važno, već onaj gde se dogovor zaista dogodi, a dogovor se najlakše dogodi tamo gde se osećate prijatno.

Šoping centri koji su prestali da budu šoping centri

Moderna tržna mesta nisu ono što su bila. Nisu više samo redovi prodavnica sa hranom u prizemlju. Postala su urbane destinacije, mesta gde se dolazi ne samo da se kupi nešto, već da se provede vreme.

Beograd na vodi je možda najjasniji primer te transformacije u Srbiji. Galerija nije centar u starom smislu te reči, to je deo grada koji diše, gde se mešaju turisti, stanari, poslovni ljudi i porodice, svi u istom ritmu i na istom mestu.

Takav kontekst menja i restorane unutar njega. Kada lokacija privlači raznolik, aktivan, angažovan profil posetilaca, restoran koji razume tu dinamiku postaje prirodno mesto za sve vrste susreta, uključujući i poslovne.

Restoran Kolo je jedan od primera koji to dokazuje svakodnevno. Smešten u srcu Galerije, vikendom puni porodične trpeze, ali utorkom i sredom za istim stolovima sede timovi koji ne bi izgledali neprirodno ni u najsvedenijoj poslovnoj trpezariji. Dolaze zbog hrane, ostaju zbog atmosfere koja ne forsira ni opuštenost ni formalnost, već nekako uspeva da bude i jedno i drugo.

Zašto je to važno za poslovni razgovor

Postoji nešto što dobri pregovarači odavno znaju, a što se retko kaže naglas: dogovor se lakše postiže tamo gde nijedna strana ne oseća pritisak scene.

Beli stolnjaci i tišina imaju svoju funkciju. Ali ponekad ta tišina postaje teret. Svaka pauza u razgovoru zvuči glasnije nego što treba. Svaki konobar koji priđe prekida tok misli.

U restoranu koji živi, koji ima svoju buku i sopstveni ritam, pauze postaju prirodne. Razgovor dobija prostor. Ljudi se opuštaju. I često, upravo tad, dođu do suštine.

Praktična strana priče

Tu je i čisto praktična dimenzija koju ne treba zanemariti.

Tržni centri u gradskim destinacijama kao što je Beograd na vodi nude nešto što hotelski restorani često ne mogu: pristupačnost bez kompromisa u kvalitetu. Parking, lokacija u centru dešavanja, mogućnost da nakon ručka nastavite dan bez gubitka vremena na logistiku.

Za ljude čije je vreme najskuplji resurs, ovo nije sitnica

Na kraju, poslovni ručak uvek je bio o odnosu, ne o mestu. Bio je o tome da dvoje ili više ljudi sednu za sto, uspore, pogledaju se u oči i razgovaraju bez mejla i slajdova između sebe.
Mesto koje to omogući, bez obzira na adresu i tip zgrade, je pravo mesto.

Konferencijska sala je i dalje tu. Ali sve više dogovora se postiže tamo gde hrana miriše dobro, gde niko ne gleda na sat, i gde konobar ne donosi račun dok ga ne zatražite.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Galerija kolo kolo restoran poslovni sastanak

Povezane vesti

Ovo ste sigurno primetili: Jedna tajna koja odvaja uspešne od neuspešnih lokala?

13:39 | 0
Srbi gledaju i ne veruju - Belgijanac u srpskoj narodnoj nošnji i sa šajkačom na glavi zaigrao kolce
Foto: Youtube printscreen/Ed People

09:50 | 0
NEMA LETA DOK SRBI NE ZAIGRAJU KOLCE U PARALIJI Jedni kažu "Predivno", drugi "Primitivizam"
Foto: Shutterstock

11:54 | 2
DOĐITE! Sajam TOP JOB se održava u sredu 12. oktobra 2022. u Novom Sadu u SPENS-u
Foto: Shutterstock

15:13 | 0
PRVI BEOGRADSKI BERRY FESTIVAL Ovog vikenda samo za ljubitelje bobičastog voća
Pixabay/Couleur

18:18 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život
Shutterstock

15:39 Biz Lifestyle
Nadmašio sve - Dip sik predstavio najmoćniji AI model do sada 
Foto:Shutterstock

14:52 Biz Lifestyle
Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni
Foto: Shutterstock

12:29 Biz Lifestyle
Kiša za neke znači zaradu - za par sati mogu da uzmu i nekoliko hiljada dinara
Foto: Pixabay

09:53 Biz Lifestyle
Revolucija u AI - stigao je Čet Dži-Pi-Ti 5.5, jači, brži i pametniji od prethodnika
Foto: Ju Jae-young/Shutterstock

09:48 Biz Lifestyle
Kinezi osmislili WC u automobilu - rešenje za duge vožnje i zastoje
Foto: Freepik

09:27 Biz Lifestyle
Zastrašujuće lako - napravio je nuklearnu bateriju u kućnoj radinosti (VIDEO)
Foto: Youtube printscreen/Double M Innovations

13:56 Biz Lifestyle
Manuelni, CVT ili automatik - koji menjač izabrati, prednosti i mane
Foto: Shutterstock

11:37 Biz Lifestyle
Brinite o svom zdravlju – zašto je važno obaviti sistematski pregled
Shutterstock

09:00 Biz Lifestyle
Otkrivene aplikacije koje sa telefona prebacuju na fišing stranice - zaražene trojanskim malverom 
Shutterstock

15:42 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

23min

Beogradska berza prometovala preko 12,35 miliona dinara - najtraženije akcije Aerodroma Nikola Tesla 

43min

Tankeri oslobođeni - ukinute sankcije azerbejdžanskim plovilima

57min

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

1H

Bitkoin na ivici - tržište kriptovaluta šalje upozoravajuće signale

1H

21H

Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima

24H

Dogovoren posao veka - Nemačka od Indije kupuje podmornice vredne 8 milijardi dolara 

1D

Cene dizela u Evropi eksplodirale - poskupeo najviše do sada

1D

Investicija Beograd na vodi vredna 5,5 milijardi evra - otvorila 10.000 radnih mesta 

1D

Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
