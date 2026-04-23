"Ako cene gasa pređu 70 evra po megavatsatu, možda će biti neophodno ponovo aktivirati termoelektrane na ugalj", rekao je Piketo Fratin novinarima na marginama sastanka "Sveti gral energetike" u Milanu, prenosi Ansa.



On je kazao da je to "visoka brojka".



"Govorimo o vanrednom scenariju, a ne o uobičajenom poslovanju. Ugalj ostaje rezidualno rešenje, ali moramo biti spremni ako je neophodno", zaključio je ministar.



Italija ima četiri termoelektrane na ugalj u stanju pripravnosti.



Vlada je u martu saopštila da odlaže trajno zatvaranje svojih termoelektrana na ugalj za 13 godina, do 2038. godine, nakon izbijanja rata u Iranu.



