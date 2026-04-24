Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 31,09 milijarde evra, manje nego juče.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 39 u kategoriji "strah", malo gore u odnosu na jučerašnjih 46 u istoj kategoriji, što ukazuje na blagi pad optimizma na tržištu.

Tržište kriptovaluta se nalazi u fazi konsolidacije nakon nedavnih makroekonomskih vesti, poručuju analitičari Koindeska.

Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,31 odsto na 1.980,44 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,52 odsto na 543,28 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) porasla je za 0,41 odsto na 73,58 evra, a avalanš (AVAX) za 1,18 odsto na 8,03 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,13 evra, što je za 0,38 odsto manje nego juče, piše Tanjug.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute KAT, GLMR i ENJ.

