Porše izlazi iz vlasničke strukture Rimac grupe - prodaje udeo od 45 odsto

Prema uslovima transakcije, Porše će svoj udeo prodati konzorcijumu koji predvodi investiciona firma HOF kepital (HOF Capital), iza koga stoji egipatska milijarderska porocica Saviris, prenosi Viršaftsvohe.



Pored toga, nemačka kompanija prodaje i svoj 20,6 odsto udela u Rimac grupi, čime u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture hrvatskog proizvođača električnih automobila visokih performansi, purenosi Tanjug.



Nakon završetka transakcije, hrvatska Rimac grupa će preuzeti punu kontrolu nad firmom Bugati Rimac, uz formiranje nove strateške saradnje sa investitorima HOF kepital i Blu fajv kepital (BlueFive Capital).



Osnivač Rimac grupe, Mate Rimac, prema navodima, time postaje jedan od najvećih akcionara nove strukture.



Izvršni direktor kompanije Mihael Lajters istakao je da je Porše ceni prethodnu uspešnu saradnju sa hrvatskim proizvođačem EV, ali sada želi da usmeri resurse na svoj glavni biznis.



Mate Rimac je naveo da nova struktura omogućava brže sprovođenje dugoročne strategije razvoja brenda Bugati Rimac, uz jače partnerstvo sa novim investitorima.



"Porše je bio naš ključni partner i duboko smo zahvalni na njihovoj ulozi u osnivanju kompanije Bugati Rimac. Zahvaljujući snažnim temeljima koje su nam pružili, sada imamo strukturu koja nam omogućava da još brže ostvarimo našu dugoročnu viziju.



Radujemo se saradnji sa našim novim partnerima", poručio je Mate Rimac u objavi na veb stranici Rimac grupe.



