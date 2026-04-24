Porše izlazi iz vlasničke strukture Rimac grupe - prodaje udeo od 45 odsto

Nemački proizvođač automobila Porše saopštio je danas da je postigao dogovor o prodaji svog udela od 45 odsto u kompaniji Bugati Rimac, čime se potpuno povlači iz zajedničkog preduzeća koje upravlja luksuznim brendom Bugati.

Autor:  Biljana Delibašić
24.04.2026.12:17
Poreska uprava objavila kalendar za maj - ovo su rokovi koje ne smete da propustite
 Poreska uprava objavila kalendar za maj - ovo su rokovi koje ne smete da propustite
Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni
 Radite ovo na semaforu? Možete oštetiti automatski menjač, a da toga niste svesni
Prema uslovima transakcije, Porše će svoj udeo prodati konzorcijumu koji predvodi investiciona firma HOF kepital (HOF Capital), iza koga stoji egipatska milijarderska porocica Saviris, prenosi Viršaftsvohe.

Pored toga, nemačka kompanija prodaje i svoj 20,6 odsto udela u Rimac grupi, čime u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture hrvatskog proizvođača električnih automobila visokih performansi, purenosi Tanjug.

Nakon završetka transakcije, hrvatska Rimac grupa će preuzeti  punu kontrolu nad firmom Bugati Rimac, uz formiranje nove strateške saradnje sa investitorima HOF kepital i Blu fajv kepital (BlueFive Capital).

Osnivač Rimac grupe, Mate Rimac, prema navodima, time postaje jedan od najvećih akcionara nove strukture.

Izvršni direktor kompanije Mihael Lajters istakao je da je Porše ceni prethodnu uspešnu saradnju sa hrvatskim proizvođačem EV, ali sada želi da usmeri resurse na svoj glavni biznis.

Mate Rimac je naveo da nova struktura omogućava brže sprovođenje dugoročne strategije razvoja brenda Bugati Rimac, uz jače partnerstvo sa novim investitorima.

"Porše je bio naš ključni partner i duboko smo zahvalni na njihovoj ulozi u osnivanju kompanije Bugati Rimac. Zahvaljujući snažnim temeljima koje su nam pružili, sada imamo strukturu koja nam omogućava da još brže ostvarimo našu dugoročnu viziju.

Radujemo se saradnji sa našim novim partnerima", poručio je Mate Rimac u objavi na veb stranici Rimac grupe.

Povezane vesti

Objavljena lista - koji se to automobili najčešće kvare
Foto: Maximillian cabinet/Shutterstock

Objavljena lista - koji se to automobili najčešće kvare

14:14 | 0
Poreske olakšice, podsticaji i energetska kriza podstiču prodaju električnih automobila u Evropi
Foto: Liliana Marmelo/Shutterstock

Poreske olakšice, podsticaji i energetska kriza podstiču prodaju električnih automobila u Evropi

12:49 | 0
Još jedan udarac za Ford - sa američkog tržišta masovno povlače Ford Ranger, može da se zapali 
Foto: jax10289 / Shutterstock.com

Još jedan udarac za Ford - sa američkog tržišta masovno povlače Ford Ranger, može da se zapali 

17:54 | 0
Za vozače u Srbiji, velika promena - tehnički pregled vozila biće drugačiji, već od juna
Foto. Shutterstock/Anastasija Vujic

Za vozače u Srbiji, velika promena - tehnički pregled vozila biće drugačiji, već od juna

13:03 | 0
Manuelni, CVT ili automatik - koji menjač izabrati, prednosti i mane
Foto: Shutterstock

Manuelni, CVT ili automatik - koji menjač izabrati, prednosti i mane

11:37 | 0
Tankeri oslobođeni - ukinute sankcije azerbejdžanskim plovilima
Foto:Shutterstock

Tankeri oslobođeni - ukinute sankcije azerbejdžanskim plovilima

15:53 Svet
Kinezi uveli zabranu američkom kapitalu - posebno važi za nekoliko komapnija 
Foto: Summit Art Creations/Shutterstock

Kinezi uveli zabranu američkom kapitalu - posebno važi za nekoliko komapnija 

15:14 Svet
Veliki rezovi u Meti - oko 7.800 radnika dobija otkaz
foto: Muhammad Alimaki / Shutterstock.com

Veliki rezovi u Meti - oko 7.800 radnika dobija otkaz

14:48 Svet
Preminuo legendarni investitor - čovek koji je promenio ulaganja u svetu
Foto: Shutterstock

Preminuo legendarni investitor - čovek koji je promenio ulaganja u svetu

13:10 Svet
"Ukinite porez ili stiže kazna" - Tramp preti Britancima
Foto: Rawpixel.com/Shutterstock

"Ukinite porez ili stiže kazna" - Tramp preti Britancima

11:03 Svet
Nude i do 6.000 evra mesečno - radnika nema, ali nije sve tako jednostavno
Foto: Shutterstock/branislavpudar/Jenson /Fotosr52

Nude i do 6.000 evra mesečno - radnika nema, ali nije sve tako jednostavno

09:19 Svet
Košta više od 325 dolara po gramu - proglašen najskuplji metal na svetu
Foto: Velimir Zeland/Shutterstock

Košta više od 325 dolara po gramu - proglašen najskuplji metal na svetu

09:04 Svet
Novo gorivo stiže u Evropu? EU razmatra E20 kao spas za vozače
Foto: Shutterstock

Novo gorivo stiže u Evropu? EU razmatra E20 kao spas za vozače

08:20 Svet
Ruska nafta na udaru - EU cilja transport i tankere širom sveta
Foto: Scharfsinn/Shutterstock

Ruska nafta na udaru - EU cilja transport i tankere širom sveta

08:04 Svet
Gas preskup, ugalj spas - Italija razmatra hitan plan 
Shutterstock/Artur_Nyk

Gas preskup, ugalj spas - Italija razmatra hitan plan 

19:00 Svet

31min

Beogradska berza prometovala preko 12,35 miliona dinara - najtraženije akcije Aerodroma Nikola Tesla 

51min

Tankeri oslobođeni - ukinute sankcije azerbejdžanskim plovilima

1H

Od neuspeha do penzije u ranim tridesetim - kako je mladi bračni par promenio život

1H

Bitkoin na ivici - tržište kriptovaluta šalje upozoravajuće signale

1H

Umesto konferencijskog stola - opuštena trpeza: Evo gde se prave najbolji poslovni planovi!

21H

Važna vest za penzionere - poseban fokus na one sa najnižim primanjima

1D

Dogovoren posao veka - Nemačka od Indije kupuje podmornice vredne 8 milijardi dolara 

1D

Cene dizela u Evropi eksplodirale - poskupeo najviše do sada

1D

Investicija Beograd na vodi vredna 5,5 milijardi evra - otvorila 10.000 radnih mesta 

1D

Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,76
USD USD 99,7 100,0 100,3
CAD CAD 72,99 73,21 73,43
AUD AUD 71,35 71,57 71,78
GBP GBP 134,64 135,04 135,45
CHF CHF 127,69 128,07 128,46

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.145,00 €
ETH ETH 1.996,07 €
LTC LTC 47,99 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 394,09 €
LINK LINK 8,03 €
BNB BNB 547,34 €
XMR XMR 325,05 €
Powered by CoinGecko API