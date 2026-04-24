"Muhamed Alabar je čovek koji je verovao u Srbiju i u projekat Beograd na vodi. Veliki prijatelj naše zemlje", objavio je ministar na svom Instagram profilu.

Mali je upitao Alabara da li se seća prvog dana kada su se upoznali 2013, godine, a on mu je odgovorio potvrdno.

"Sećam se, bila je kiša, pogled je bio loš. Nije bio dobar utisak. Predsednik me je pritiskao i pritiskao i onda sam rekao, znate šta sviđaju mi se ljudi i ova zemlja, ovo je ludo ali ću to uraditi", kazao je Alabar.

Prema njegovim rečima, danas 2026. godine sve sada izgleda kao prelep san.

"Istina je da nije važno šta smo samo ovde uradili, već šta smo sve ostalo uradili u zemlji. Mislim na srpski narod, atmosfera, vladina politika, guramo, idemo napred, i Vi ste napredovali", naveo je on.

Podsećamo, na Kuli Beograd, u okviru kompleksa Beograd na vodi, juče je svečano otvoren vidikovac u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Specijalni liftovi direktno iz tržnog centra Galerija vodiće posetioce do vidikovca koji nudi potpunu panoramu od 360 stepeni i autentičan doživljaj metropole iz ptičje perspektive.

Vrh Kule Beograd postaje nova turistička atrakcija prestonice otvaranjem "Belgrade 360 Deck".

Reč je o najvišoj tački u gradu, smeštenoj na 168 metara visine u okviru kompleksa Beograd na vodi.

Vrata vidikovca biće otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a gostima su na usluzi dvogledi za detaljno istraživanje, suvenirnica i kafeterija sa jedinstvenim pogledom. Pristup je u potpunosti prilagođen porodicama i svim generacijama posetilaca.

Najmodernija i tehnološki najnaprednija platforma u regionu nudi priliku da se Beograd sagleda iz sasvim novog, neotkrivenog ugla.

Kula Beograd, 42-spratni soliter, visine 168 metara, u okviru projekta Beograd na vodi u Beogradu, na nasipu reke reke Save, najviša je zgrada u bivšoj Jugoslaviji.

Kula Beograd svečano je otvorena u septembru 2024. godine, a otvorio je predsednik Aleksandar Vučić.

