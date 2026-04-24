Kako je navedeno, odluka je doneta nakon koordinacije sa institucijama u zemlji, uključujući kancelariju predsednika, Ministarstvo spoljnih poslova zemlje i državnu energetsku kompaniju SOCAR, preneo je Rojters.



Jedan tanker bio je u vlasništvu ASCO-a, dok su preostala četiri pripadala zajedničkom preduzeću ASCO-a i SOCAR-a, prenosi Tanjug.



ASCO je ocenio da je odluka rezultat "objektivnog pristupa zasnovanog na međunarodnom pravu i konstruktivnom dijalogu" i poručio je da će kompanija nastaviti da posluje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim pravnim normama i režimima sankcija.



Države članice EU usvojile su 20. paket sankcija protiv Rusije, sa ciljem da se izvrši dodatni pritisak na Moskvu kako bi se angažovala u pregovorima i to pod uslovima prihvatljivim za Ukrajinu, saopštila je juče Evropska komisija.



