Tramp je za "Telegraf" rekao da bi SAD mogle da uvedu visoke carine kao odgovor na porez, koji iznosi dva odsto na prihode velikih tehnoloških kompanija od društvenih mreža, pretraživača i onlajn tržišta, uključujući firme kao što su Epl, Gugl i Meta.

On je naveo da je reč o američkim kompanijama i da je njihov tretman "neprihvatljiv", uz poruku da bi SAD mogle "lako da reše" situaciju uvođenjem carina ukoliko porez ne bude ukinut.

U tekstu je navedeno da je porez na digitalne usluge značajan izvor prihoda za britanski budžet, sa stotinama miliona evra godišnjih prihoda i rastom naplate poslednjih godina, dok britanske vlasti tvrde da obezbeđuje da digitalne kompanije plaćaju porez proporcionalno svom poslovanju u zemlji, piše Tanjug.

Tramp je, takođe, poručio da bi odnosi između dve zemlje mogli da se poboljšaju ukoliko britanska vlada promeni pristup imigracionoj politici i drugim spornim pitanjima.

