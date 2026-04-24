Novi paket sankcija obuhvata 36 subjekata iz ruskog energetskog sektora, koji pokrivaju lanac od istraživanja i eksploatacije do prerade i transporta nafte.

Poseban fokus stavljen je na tzv. "flotu iz senke", koja se koristi za izvoz ruske nafte van režima sankcija.

Evropska unija je dodala još 46 tankera na listu, čime ukupan broj sankcionisanih plovila dostiže 632. Na listu su dodate i dve ruske luke - Murmansk i Tuapse - kao i, po prvi put, terminal u trećoj zemlji, indonežanski Karimun.

Pored toga, uvodi se i mera koja se odnosi se na prodaju tankera iz Evropske unije.

Prodavci iz Evropske unije će ubuduće morati da uključe obaveznu klauzulu u ugovore kojom se garantuje da brodovi neće biti korišćeni za tranzir ruskih energenata.

Uvedena je i zabrana pružanja usluga održavanja za ruske LNG tankere i ledolomce, dok će evropske kompanije moći da raskinu dugoročne ugovore o korišćenju LNG terminala u poslovima povezanim sa ruskim operaterima.

EU je u ovom paketu postavila pravni i politički mehanizam za moguću zabranu transporta ruske nafte i naftnih derivata pomorskim putem.

Ova odluka bi se donosila u koordinaciji sa partnerima iz Grupe sedam (G7) i predstavlja potencijalno širenje postojećih ograničenja na globalni transportni lanac EU je proširila zabranu poslovanja sa još 20 ruskih banaka, čime je ukupno 70 banaka isključeno iz pristupa tržištu EU.

Nove mere obuhvataju i zabranu transakcija sa određenim bankama u Kirgistanu, Laosu i Azerbejdžanu, potpunu zabranu saradnje sa ruskim kripto servisima i decentralizovanim platformama, zabranu korišćenja digitalne rublje i stejblkoina RUBx, kao i ograničenja za posrednike koji pomažu zaobilaženje sankcija.

Istovremeno, pet finansijskih institucija iz trećih zemalja uklonjeno je sa liste nakon obaveza da neće učestvovati u takvim aktivnostima, napominje EK. Paket uvodi nove zabrane izvoza u vrednosti od preko 365 miliona evra, uključujući robu od gume do traktora, kao i tehnologije koje se koriste u vojnoj industriji, poput eksploziva i specijalizovane laboratorijske opreme.

Uvedene su i zabrane uvoza metala, hemikalija i minerala iz Rusije u vrednosti većoj od 530 miliona evra, kao i kvote za amonijak. Na listu sankcija dodato je 58 kompanija i pojedinaca povezanih sa razvojem vojne opreme, uključujući proizvođače dronova.

Sankcije obuhvataju i firme iz trećih zemalja, među kojima su Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kazahstan i Belorusija, koje su isporučivale robu dvostruke namene.

EU je prvi put aktivirala mehanizam kojim se sprećčva zaobilaženje sankcija. usmeren protiv sistematskog reeksporta sankcionisane robe u Rusiju preko trećih zemalja. Konkretno, mere su uvedene protiv Kirgizije zbog ponovnog izvoza mašina i telekomunikacione opreme koje se koriste u proizvodnji dronova i raketa.

Paket obuhvata 120 novih sankcija, 33 protiv pojedinaca a 83 protiv kompanija i organizacije, a na listu su, kako se navodi, dodati ruski oligarsi, propagandisti i osobe povezane sa deportacijom dece iz Ukrajine.

Razlika u zbiru nastaje zato što se u ukupnu brojku računaju i posebne kategorije unutar liste koje nisu striktno ni osobe ni firme. EU je uvela dodatne mere pravne zaštite za svoje kompanije i građane.

One uključuju mogućnost kažnjavanja pokretanja i zloupotrebe sudskih postupaka pred ruskim sudovima protiv kompanija iz EU, kao i pravo evropskih firmi da traže naknadu štete ako se takve presude sprovedu u trećim zemljama.

Takođe se uvodi zabrana transakcija sa firmama i pojedincima koji koriste eksproprisanu imovinu kompanija iz EU, kao i dodatna zaštita intelektualne svojine evropskih operatora u Rusiji.

Nove mere obuhvataju i zabranu medija koji zaobilaze zabrane emitovanja sadržaja poput Raša tudej (RT) i Sputnjik, a zabranjeno je finansiranje istraživanja u Evropskoj uniji iz ruskih državnih izvora, piše Tanjug.

Deo mera proširen je i na Belarusiju, uključujući restrikcije u trgovini, finansijama i zaštitu EU kompanija, navodi se na veb stranici EK.

