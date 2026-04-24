Prema novim pravilima, privatne tehnološke firme poput AI startapa više neće moći da prihvataju kapital iz Sjedinjenih Američkih Država bez odobrenja, što predstavlja deo šireg odgovora Pekinga na sve veće tehnološke i geopolitičke tenzije sa Vašingtonom.



Cilj mera je da se spreči ulazak stranog kapitala u sektore koji se smatraju strateški i bezbednosno osetljivim, posebno u oblasti veštačke inteligencije, čipova i naprednih tehnologija, prenosi Blumberg.



Nove smernice se odnose i na velike kineske AI kompanije kao što je Munšot (Moonshot AI), Stepfan (StepFun) i Bajtdens, kojima se preporučuje da odbijaju američki kapital bez prethodnog odobrenja države.



Kina je krajem prošlog meseca zabranila dvojici osnivača AI startapa Manus da napuste zemlju, dok vlasti u Pekingu proveravaju da li preliminarni dogovor po kome američka Meta treba da preuzme kinesku kompaniju za oko dve milijarde dolara krši pravila o stranim ulaganjima.



Kako je preneo Fajnenšel tajms (FT), pozivajući se na anonimne upućene izvore, izvršni direktor Manusa Sjao Hong i glavni naučnik kompanije Đi Jičao pozvani su ranije u martu na sastanak sa regulatorima u Pekingu.



Odluka o zabrani putovanja ukazuje na ozbiljnost istrage, jer kineske vlasti često pribegavaju takvim merama u osetljivim slučajevima koji uključuju tehnologiju i strane kompanije.



Manus je ranije privukao veliku pažnju tehnološke industrije zahvaljujući AI agentima za zapošljavanje, planiranje i analizu portfelja, preneli su mediji.



