On je nakon razgovora sa indijskim kolegom Radžnatom Singom u nemačkom lučkom gradu Kilu saopštio da projekat predviđa proizvodnju šest podmornica u Indiji, uz koordinaciju narednih koraka koju će sprovesti vlada u Nju Delhiju, prenosi Blumberg.



"Čvrsto sam uveren da ćemo uskoro potpisati sporazum, posebno nakon današnjih razgovora sa gospodinom Singom i njegovom delegacijom", rekao je Pistorijus novinarima nakon obilaska fabrike kompanije "Thyssenkrupp Marine Systems".



U realizaciji projekta učestvovaće nemački "TKMS" i indijska državna kompanija "Mazagon Dock Shipbuilders Ltd", prenosi Tanjug.



Pistorijus je naveo da je, prema rečima ministra Singa, dogovor "na dobrom putu" i da bi sve formalnosti trebalo da budu završene u naredna tri meseca.



Vrednost ugovora procenjuje se na najmanje osam milijardi dolara, što bi ga učinilo najvećim odbrambenim sporazumom u istoriji Indije, navode izvori upoznati sa pregovorima.



Nemački kancelar Fridrih Merc je o projektu razgovarao sa indijskim premijerom Narendrom Modijem tokom posete Indiji ranije ove godine:



Sporazum bi predstavljao prvi transfer nemačke tehnologije za proizvodnju podmornica u jednu vanevropsku zemlju, navodi agencija.



