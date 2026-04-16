Prema dostupnim informacijama, ova odluka mogla bi da znači potpuno gašenje mreže prodavnica u toj zemlji, kao i otpuštanje oko 250 zaposlenih.

Zatvaranje do kraja jula

Kako prenose portali poput Siol.net i Žurnal24, zatvaranje filijala moglo bi biti realizovano do 31. jula ove godine.

Prema istim izvorima, zaposleni su već obavešteni o mogućem scenariju, iako zvanična potvrda kompanije još uvek nije objavljena.

Bez zvanične potvrde kompanije

Važno je naglasiti da kompanija Hervis do sada nije javno potvrdila, ali ni demantovala ove navode.

Zbog toga informacije i dalje treba uzeti sa dozom rezerve, dok se čeka zvanično saopštenje.

Novi vlasnici i neizvesna budućnost

Podsetimo, Hervis je početkom godine promenio vlasničku strukturu, nakon čega su se pojavile spekulacije o mogućem restrukturiranju poslovanja na pojedinim tržištima.

Ukoliko se najave o zatvaranju obistine, to bi mogao biti jedan od najvećih potresa u maloprodajnom sektoru u Sloveniji u poslednje vreme.

Za sada ostaje neizvesno da li će kompanija uskoro izaći sa zvaničnim stavom i razjasniti budućnost svog poslovanja u ovoj zemlji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

