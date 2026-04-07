Naime, prema poslednjim podacima Evrostata objavljenim ove nedelje, tamo se isplaćuje najviša neto satnica u proseku u Evropi.

Radnici u ovoj zemlji imaju prosečnu neto platu od 49,7 evra po satu. Sledi Island sa 47,0 evra, zatim Norveška sa 45,8 evra i Danska sa 44,7 evra, piše Juronjuz.

Na samom dnu liste su Letonija i Rumunija sa po 12,9 evra, dok Bugarska beleži najnižu prosečnu satnicu od 10,5 evra.

Međutim, postoje i pozitivne vesti za Istočnu Evropu. U periodu od 2021. do 2025. godine, Bugarska je zabeležila najveći rast neto plata, sa skokom od čak 69,4 odsto. Poljska je takođe zabeležila snažan rast, sa neto zaradom koja je porasla za 66 procenata, dok je Rumunija bila na trećem mestu sa rastom od 61,3 procenta.

Zaposleni u Litvaniji i Mađarskoj takođe su zabeležili rast neto zarade u proseku od više od 50 procenata

S druge strane, rast plata je bio mnogo sporiji u Norveškoj (5,5 procenata), Švedskoj (6,1 procenat) i Italiji (10,6 procenata), koja je takođe imala najslabiji rast u Evropi tokom tog perioda.

Nemačka, Francuska i Španija su takođe zabeležile rast plata ispod proseka EU od 20 procenata.

Ako razmišljate o otvaranju srednje kompanije u Evropi, to je veliki trošak za poslodavce.

U kompanijama sa najmanje deset zaposlenih, ukupni troškovi rada iznose oko 35 evra po satu, dok u zemljama evrozone rastu na 38 evra.

Oko četvrtine ovog iznosa otpadaju troškovi koji nisu vezani za plate, kao što su doprinosi za socijalno osiguranje. Ali raspodela troškova rada znatno varira među zemljama.

Najveći udeo neplaćenih troškova snose poslodavci u Francuskoj (32 odsto), Švedskoj (32 odsto) i Slovačkoj (29 odsto), dok je ovaj udeo gotovo zanemarljiv u Rumuniji, Litvaniji i Malti.

Španske i italijanske kompanije prijavljuju veće poresko opterećenje rada od proseka EU, uprkos tome što su neto satnice u ovim zemljama ispod proseka EU.

Najveće ukupne troškove rada beleže poslodavci u Luksemburgu, gde iznose oko 57 evra po satu, uključujući plate i doprinose, što je najviše u EU.

To je pet evra po satu više nego u drugoplasiranoj Danskoj i skoro 10 evra više nego u trećeplasiranoj Holandiji, piše Dnevno.hr

Razlike između vrha i dna skale su značajne. U Bugarskoj, troškovi rada iznose samo 12 evra po satu, najniži u EU, dok su u Mađarskoj nešto više od 15 evra.

Prema podacima Evrostata, ukupni troškovi rada po satu povećani su za 4,1 odsto u Evropskoj uniji i za 3,8 odsto u evrozoni u poređenju sa 2024. godinom.

Malta je jedina zemlja u kojoj su ukupni troškovi rada pali, za 0,5 odsto, dok je najveći rast zabeležen u Bugarskoj (13,1 odsto), Hrvatskoj (11,6 odsto) i Sloveniji (9,3 odsto).

